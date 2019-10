Stiri pe aceeasi tema

- Drama fara margini pentru o familie de romani aflata in vacanta in Thassos, Grecia. Fetita lor in varsta de patru ani a murit inecata. Tragedia s-a produs ieri dupa-amiaza, 28 august 2019, pe plaja de pe insula Skala Sotiros din Thassos (Grecia). La un moment dat, copila a fost lasata nesupravegheata…

- O fetita de noua ani din satul Crasnoarmeiscoe r-nul Hincești a decedat, iar alta de 10 ani se afla in stare grava la spital dupa ce s-ar fi intoxicat cu o substanta impotriva paduchilor. Incidentul a avut loc ieri in jurul orei 01:35.

- O fetița in varsta de trei ani a murit la patru zile dupa ce a fost trimisa acasa in urma uneia dintre numeroasele vizite pe care le-a facut la medic. Explicația pe care au primit-o parinții ei a fost una banala și extrem de indepartata de adevarul crunt.

- Fetița in cauza, acum in varsta de trei ani, hranita strict in mod vegan, are numeroase probleme de dezvoltare, atat fizice, cat și psihice, ca urmare a unei diete neadecvate varstei. Parinții sai, ambii australieni, au fost condamnați la 300 de ore de munca in folosul comunitații, reușind…

- O fetita de doar patru ani a decedat dupa ce a fost muscata de un caine. Cazul a avut loc astazi, in satul Mileștii Mici din raionul Ialoveni. Potrivit informatiilor preliminare, copila se afla acasa cu bunelul si a fost mușcata de caine in regiunea capului.

- Reprezentantul bisericii a facut un apel la rugaciune, folosind cuvinte aspre la adresa lui Gheorghe Dinca, pe care l-a numit ”jigodie” ”Un apel la rugaciune pentru tot ce s-a intamplat zilele acestea aici la Caracal, dar și in imprejurimi, pentru elementele acestea care ne-au ingrozit pe toți, mai…

- Cazul uneia dintre cele mai bizare disparitii se afla in cercetarea Politiei Valcea de sase ani, chiar daca fapta s-a petrecut in urma cu 17 ani. Interesant este si cum a aflat mama ca bebelusul abandonat in spital a supravietuit, dar a disparut fara urma, la scurt timp, de unde il lasase.