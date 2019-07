Detectarea primelor semne ale ciupercii unghiei Deși nu orice semn reprezinta neaparat o ciuperca a unghiei, este important sa cunoști simptomele. Aplicarea unui tratament inca de la primele semne va face diferența intre o infecție ușoara și una care poate dura ani de zile. Ciuperca unghiei poate fi o afecțiune persistenta daca ramane netratata. Aceasta este nedureroasa la inceput si exista […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Pedichiura de weekend, dusul facut dupa antrenament la sala de sport sau plimbarea in jurul unei piscine publice ar putea sa va transmita un „cadou” nedorit. Este vorba de onychomycosis, cunoscuta si sub denumirea de ciuperca de unghii.

- Stafilococul auriu este o bacterie care se intalneste in mod normal in organismul uman; pielea si cavitatea nazala a omului reprezinta habitatul natural al acestei bacterii. Este prezenta la aproximativ o treime din populatie potrivit realitatea.net.Stafilococul nu produce infectie decat daca…

- Statisticile arata ca aproximativ 30% din populația globului s-a confruntat cel puțin o data in viața cu onicomicoza. Tratament cu bicarbonat de sodiu și sare pentru ciuperca unghiei.Ciuperca unghiei sau onicomicoza este o infecție cauzata de un grup de fungi numiți dermatofiți.