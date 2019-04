Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetatie uscata a izbucnit, astazi, in curtea unei biserici de lemn din suburbia Parpanita a orasului Negresti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ‘Podul Inalt’ (ISU) Vaslui. ‘Initial, la fata locului a intervenit Garda Negresti cu o autospeciala de…

- Pompierii focsaneni intervin joi dupa-amiaza cu patru autospeciale pentru stingerea unui incendiu de vegetatie puternic, care se manifesta la numai cativa kilometri de Focsani, in cartierul Mandresti, pe o suprafata de circa 30 de hectare, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.…

- Pompierii focsaneni intervin joi dupa-amiaza cu patru autospeciale pentru stingerea unui incendiu de vegetatie puternic, care se manifesta la numai cativa kilometri de Focsani, in cartierul Mandresti, pe o suprafata de circa 30 de hectare, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, un incendiu a izbucnit la un azil de persoane varstnice din localitatea Vama, arderea manifestandu-se doar la nivelul acoperisului. Pana in prezent, nu au fost semnalate victime, dar se desfasoara actiuni de verificare in toate incaperile…

- La inceputul saptamanii a fost introdusa in interventie in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Neron Lupascu” al judetului Buzau o noua autospeciala de interventie si salvare de la inaltime. Este cea de-a doua astfel de autospeciala intrata in dotarea institutiei.

- La inceputul saptamanii a fost introdusa in intervenție in cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Neron Lupașcu” al județului Buzau o noua autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime. Este cea de-a doua astfel de autospeciala intrata in dotarea instituției. A fost achiziționata…

- La inceputul acestei saptamani a fost introdusa in intervenție in cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Neron Lupașcu” al județului Buzau o noua autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime. Este cea de-a doua astfel de autospeciala intrata in dotarea instituției noastre, fiind…