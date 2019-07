Stiri pe aceeasi tema

- Ed Sheeran a anuntat, vineri, pe Instagram, lansarea a doua melodii noi. Cantaretul britanic le-a spus fanilor ca piesele sunt explozive, anunțand ca a colaborat la ele cu Bruno Mars si Yebba. "Am lansat doua piese noi astazi si asta este EXPLOZIV cu dragii mei prieteni @chrisstapleton si @brunomars",…

- Ed Sheeran și-a surprins cei 50.000 de fani care au mers la concertul pe care artistul l-a susținut pe Arena Naționala, miercuri seara. Cantarețul britanic a aparut in fața publicului imbracat in tricoul naționalei de fotbal a Romaniei. Spre finalul spectacolului, Sheeran a revenit la bis imbracat in…

- Ed Sheeran a cantat miercuri seara in București, pe Arena Naționala, in fața a vreo 50.000 de spectatori extaziați. Am facut și eu parte din mulțime, deși nu m-aș numi neaparat fan al artistului și, in general, imi displac concertele. Totuși, trebuie sa recunosc ca a fost o seara memorabila. Ca sa raspund…

- Ed Sheeran a concertat aseara in București, pe Arena Naționala, Avand in deschidere doi artiști extrem de cunoscuți, pe Zara Larsson și pe James Bay. Artistul a vorbit dupa fiecare piesa cu publicul și a fost extrem de impresionat de mulțimea adunata in fața lui. „Cand am inceput sa cant, n-am crezut…

- Cantaretul britanic Ed Sheeran a facut senzație, miercuri seara, la București, unde a cucerit sufletul romanilor cu un concert formidabil, completat de o serie de gesturi pe placul fanilor. Artistul a intrat pe scena de la Arena Nationala imbracat in tricoul Nationalei de fotbal a Romaniei, in cadrul…

- Ed Sheeran a facut senzatie pe Arena Naționala! Artistul a fost primit cu bratele deschise de cei cei peste 50 de mii de fani, care au fredonat alaturi de el celebrele piese care au facut inconjurul lumii.

- Ed Sheeran concerteaza pentru prima oara in Romania miercuri, 3 iulie, pe Arena Nationala din Bucuresti. Organizatorii au oferit detalii privind regulile de acces si politica de vanzare a biletelor, care este una foarte stricta.

- Artistul britanic Ed Sheeran, care va susține un concert in București pe 3 iulie, pe Arena Naționala, și cantarețul canadian Justin Bieber au lansat o noua piesa, intitulata "I Don't Care", relateaza variety.com, potrivit mediafax.Aceasta este prima piesa noua lansata de Sheeran in ultimii…