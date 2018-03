Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al sectorului 2, Neculai Ontanu, a depus la Tribunalul Bucuresti actele pentru infiintarea unui noi partid, intitulat „Ader la Democratie, Educatie si Reconstructie”. Neculai Ontanu, fost membru al PSD si apoi al UNPR si unul dintre apropiatii lui Gabriel Oprea, va fi membru fondator al…

- Anul trecut 1,7 milioane de persoane s-au imprumutat de la IFN uri, la dobanzi medii de 60%. Parlamentarii vor sa plafoneze la 18% dobanda maxima pentru imprumuturile de nevoi personale. Rodica Popescu are 85 de ani si, din cauza varstei, nicio banca nu i-a acordat credit pentru reparatiile pe care…

- La 21 martie 2008, grupul Ford Motor Company a semnat contractul de achizitie a pachetului majoritar de actiuni pentru preluarea uzinei de la Craiova si a demarat o investitie initiala de peste 675 de milioane de euro prin care aceasta unitate de productie urma sa se transforme intr-o fabrica de inalta…

- Situație inedita in Timiș. Un deputat PNL și-a luat consilier un fost membru PSD Timiș. Deputatul Marilen Pirtea a emis astazi un comunicat prin care anunța presa locala ca atunci cand va fi in imposibilitatea de a comunica cu jurnaliștii, cel care va oferi informații despre activitatea sa va fi Horea…

- Educatoarea din Timis care si-a ucis fetița de patru ani a fost arestata preventiv pentru 30 de zile. Este decizia luata in urma cu puțin timp de magistrații Tribunalului Timiș. Femeia de 38 de ani a petrecut noaptea trecuta in arestul poliției județene.

- Oficialii echipei CS Mioveni au toate motivele sa regrete plecarea lui Alexandru Pelici de la carma echipei. Tehnicianul este aproape sa o duca pe Hermannstadt in Liga I, dar ceea ce este si mai interesant este faptul ca sibienii sunt foarte aproape de a ajunge in finala Cupei Romaniei la fotbal.…

- Reynaers Aluminium, lider european pe segmentul soluțiilor de aluminiu pentru sectorul de construcții estimeaza o majorare cu aproximativ 10% a cifrei de afaceri pentru 2018 in Romania. Segmentul rezidențial va inregistra o creștere semnificativa in portofoliul companiei, urmat de cladirile de birouri…

- "Aici trebuie sa lasam deoparte atacurile, rafuielile politice, politicile partizane si sa stabilim impreuna care sunt proiectele majore pe care trebuie sa le aiba Romania in vedere, dar si care sunt realizabile.”, a spus Liviu Dragnea, sambata, la Congres. Traian Basescu a descifrat cuvintele…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adi Ordean , chitarist, vocalist si compozitor (Rosu si Negru, Compact) (n. 1955); Anca Sarbu , critic si istoric literar (n. 1942); Aurel Pantea , poet si critic literar (n. 1952); Cesonia Postelnicu , actrita (n. 1968); Corina Dumitrescu , politician PSD,…

- Primaria Capitalei a alocat 10 milioane de euro din bugetul pe anul 2018 pentru consolidarea a 23 de cladiri din Bucuresti, anunta primarul general, Gabriela Firea. Ea afirma ca alte 100 de cladiri aflate in diferite stadii de degradare urmeaza sa fie consolidate in primavara acestui an, iar pentru…

- Deputatul Simona Bucura Oprescu a declarat, in cadrul unei conferințe de presa ce a avut loc la sediul partidului, ca PSD Argeș așteapta formalizarea propunerilor facute de organizație pentru posturile de secretar de stat in Guvernul Dancila. „Eu cred ca in ceea ce privește conducerea naționala a organizației…

- UTA a inceput prost noul sezon, iar antrenorul Cristi Todea credea ca va fi pus pe liber. Sau, asa sustin surse de incredere, din jurul tehnicianului. Insa, azi, lucrurile s-au lamurit. Cel putin pentru moment. Todea nu a fost demis Desi poate multi asteptau, Cristi Todea nu…

- Maine este programata sa aiba loc ultima runda de negocieri dintre Sindicatul Automobile Dacia si conducerea Uzinei de la Mioveni. Daca partile nu vor ajunge la un aocrd este posibila delansarea conflictului de munca. ...

- Evenimentul va avea loc luni, incepand cu ora 19:00, la Teatrul Excelsior din Capitala. La ceremonie vor participa personalitati ale vietii sportive printre care presedintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, Ilie Nastase, Andrei Pavel, Virginia Ruzici si Bogdan Stelea.Simona…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Acad. Alexandru Surdu , filosof (n. 1938); Alexandru Pamfil , sculptor, membru al Uniunii Artistilor Plasticii din Romania (n. 1953); Anton Ratiu , artist plastic, membru al Uniunii Artistilor Plasticii din Romania (n. 1955); Constantin Arcu , scriitor, membru…

- Unii apropiati de-ai sotilor Maleon au precizat ca, uneori, cei doi se mai certau, scrie bzi.ro. Relatia dintre Bogdan si Anda Maleon era una mai "speciala". Citeste si O alta decoperire macabra langa casa in care s-au sinucis sotii Maleon. Nenorocirile se tin lant, vecinii sunt inspaimantati…

- Uzina Dacia de la Mioveni produce din nou modele Renault, pentru unele piete din regiune pe care sunt comercializate masini Dacia cu sigla Renault, chiar daca acestea nu apar in statisticile uzinei raportate public. ...

- Exatlon continua fara Ionut Oncescu (39 de ani) de la echipa "Faimosilor", scrie click.ro. Luni seara, in cadrul Arenei, Cosmin Cernat a facut un anunt cu privire la starea de sanatate a concurentului. Oncescu se retrasese temporar din concurs pentru a primi ingrijiri medicale, dar se pare ca specialistii…

- "Anul 2018 va fi anul schimbarilor majore, atat in structura organizatorica a transportului public bucurestean, cat si a celui din Ilfov, dar si din punct de vedere al modernizarii flotei si al transformarilor pe care aceasta regie le va suferi. Suntem in pregatire pentru a transforma regia in societate…

- Divizionara C CSO Filiași s-a impus categoric, scor 3-1, in partida amicala susținuta astazi, pe stadionul „Aripile” din Craiova, in compania echipei CS Mioveni II (locul 13 in C3). Din tabara lui Silviu Lung au marcat Catalin Dinu, Laurențiu Roman ...

- Un tribunal din Istanbul a condamnat marti un membru al opozitiei la aproape sase ani de inchisoare pentru ca a transmis presei o inregistrare video care, potrivit acestuia, dovedea ca Ankara a livrat...

- Zona de nord a Bucurestiului, unde sunt concentrate mai multe cladiri de birouri si peste 100.000 de corporatisti, are patru gari – Otopeni, Tunari, Baneasa si Pipera -, care ar putea deservi angajatii din imprejurimi. In timp ce corporatistii pierd ore intregi in trafic, garile stau inchise, iar milioane…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a trimis luni Congresului un proiect de buget in valoare de 4.400 de miliarde de dolari pentru anul viitor, situatie care ar putea genera cel mai mare deficit bugetar din ultimii zece ani, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Director general al Dacia si al Grupului Renault Romania din aprilie 2016, Yves Caracatzanis (54 de ani) a acordat un interviu in exclusivitate pentru „Adevarul“, in care vorbeste despre vanzarile-record ale celei mai mari companii din Romania, despre robotizarea uzinei de la Mioveni si despre concurenta…

- O universitatea din Columbia este supusa criticilor, dupa ce a spus studentelor sa nu mai poarte fuste-mini, deoarece acestea ”distrag atenția colegilor de clasa și profesorilor”. Catalogand sfatul drept sexist, studenții au pus la cale o campanie pentru a incuraja fiecare persoana din Universitate,…

- Saracia, imbatranirea populației și depopularea sunt fenomenele care pun stapanire pe satul romanesc. In Mehedinți, tabloul este același: sate rasfirate pe coline inalte, case ale caror uși nu au mai fost deschise de ani, batrani ce așteapta sa iși mai ...

- In luna ianuarie 2018, productia uzinei Dacia de la Mioveni a fost de 28.702 vehicule, arata o statistica publicata joi de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania - ACAROM. Pe modele, productia uzinei de la Mioveni se prezinta astfel: Dacia Duster 17.890 de unitati, Dacia Sandero…

- Nicolae Ceausescu a luat la inceputul anilor ’80 o decizie radicala in domeniul industriei auto din Romania. Nicolae Ceausescu le-a dat ordin celor de la Uzina Dacia din Mioveni sa dezvolte modele cat mai economice, fiind preocuopat de consumul de benzina. Inginerii de la Mioveni au venit cu Dacia 1410…

- Deputatul roman Constantin Codreanu vrea sa stie care sunt posibilitatile de evacuare sau repatriere a etnicilor romani din peninsula Crimeea, anexata de Rusia, si din regiunile separatiste Lugansk si Donetk.

- Arsurile la stomac sunt incomode și provoaca o stare de discomfort pe parcursul intregii zile. Aceasta afecțiune este una dintre cele mai comune probleme digestive, care, spre bucuria noastra, poate fi prevenita și combatuta cu o alimentație echilibrata, scrie realitatea.net.

- Ieri, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Argeș și ai Direcției de Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Romane, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au destructurat o grupare infracționala organizata specializata in trafic de droguri…

- Rand pe rand, membrii propuși ai guvernului condus de facto de Liviu Dragnea și doar formal de Vasilica-Viorica Dancila au trecut prin comisiile de specialitate. Cu ajutorul parlamentarilor UDMR, toți miniștrii propuși au primit note de trecere, cu toate ca audierile s-au transformat intr-o mare mascarada.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a fost audiat luni, 29 ianuarie, in comisiile juridice reunite, pentru un aviz in vederea ocuparii portofoliului și in Cabinetul Dancila. In discursul sau de peste 20 de minute, Toader s-a referit și la efectele recursului compensatoriu, masura luata anul trecut…

- Un fragment de mandibula cu sapte dinti descoperit intr-o pestera din Israel reprezinta ceea ce oamenii de stiinta numesc cea mai veche ramasita de Homo sapiens gasita in afara Africii, aceasta demonstrand ca stramosii nostri au pasit in afara acestui continent mult

- Homo sapiens a aparut in Africa, cele mai vechi fosile avand circa 300.000 de ani. Un moment hotarator a fost cel in care specia noastra s-a aventurat in afara Africii ceea ce a dus la popularea colturilor indepartate ale globului.

- Cine a fost macar o data in celebrul loc numit Laptaria lui Enache, sau pe acoperișul Teatrului Național din București, unde era terasa „La Motoare”, nu are cum sa nu și-o aminteasca pe tanti Lili, liftiera cu goblenuri. Ore in șir plimba liftul in sus și-n jos, zambea bland și …cosea. Istoria locului…

- Antonio Spinu, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Conpet SA, si a depus demisia, conform bvb.ro.Potrivit raportului publicat de Bursa de Valori Bucuresti, societatea Conpet SA aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca domnul Antonio Spinu a comunicat demisia sa incepand…

- Eckstein-Kovacs Peter, membru UDMR, face apel pe pagina sa de Facebook, intr-o postare in limba maghiara, la cei care vor sa participe la protestul din 20 ianuarie de la Bucuresti sa se inscrie la deplasarea pe care o organizeaza cu autocarul, in acest scop.

- Cancerul pancreatic este al patrulea, ca rata de mortalitate, dintre toate tipurile de cancere și are cea mai slaba rata de supraviețuire. Un simplu test de urina poate ajuta la identificarea lui in stadii incipiente, scrie realitatea.net.

- In ultimii 10 ani, in Arges au fost demolate din temelii mai multe cladiri-simbol ale judetului, din motive justificate, obiective sau subiective, de la Fabrica de Bere, la Pavilionul Dacia, Gara din Pitesti pana la vechea moara din Targu din Vale… Am facut o retrospectiva a celor mai importante astfel…

- Ioan Bejan iși imparte activitatea manageriala intre Bacau și București. Directorul Companiei Regionale de Apa Bacau este din vara trecuta și membru in consiliul de administrație al Poștei Romane, lucru care nu se regasește in CV-ul oficial al... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Mijlocasul Cristian Andor a fost noutatea zilei de ieri, acesta prezentandu-se la antrenamentul Petrolului, programat dimineata. Cu ceva probleme la Mioveni, care inca nu si-a reluat pregatirile, jucatorul are sanse mari sa ramana sub comanda lui Romulus Ciobanu, mai ales ca acesta si-a reziliat ieri…

- In 2017, productia uzinei Dacia de la Mioveni a fost de 313.883 de autovehicule. In 2016 au fost produse 320.457 de unitati, se arata intr-un comunicat transmis vineri de Asociatia Constructorilor de Autovehicule din Romania (ACAROM). Numarul de modele Duster ...

- In 2017, productia uzinei Dacia de la Mioveni a fost de 313.883 de autovehicule. In 2016 au fost produse 320.457 de unitati, se arata intr-un comunicat transmis vineri de Asociatia Constructorilor de Autovehicule din Romania - ACAROM.

- In conformitate cu prevederile OUG nr.109 2011, expertul independent Pluri Consultants Romania SRL anunta inceperea procedurii de recrutare si selectie a candidatilor pentru ocuparea celor 6 sase posturi de membru in Consiliul de Administratie al societatii OIL TERMINAL S.A. Constanta, se arata intr…

- Popeye avea dreptate in legatura cu spanacul: e cel mai sanatos aliment din lume. La fel și alte vegetale cu frunze de culoare verde inchis. Acestea ofera cei mai mulți nutrienți per calorie.

- De departe cele mai importante evenimente ale anului care sta sa se termine sunt: instalarea lui Donald Trump la Casa Alba si a lui Macron la Elisee, inceputul procesului pentru Brexit si criza Cataloniei, scaderea in incredere a Angelei Merkel si intrarea ultradreptei in Bundestag. Sau, de ce nu, sabirea…

- Primarul Ion Georgescu a facut bilantul actiunilor pe 2017. Pe langa bilantul acestui an, Ion Georgescu a vorbit si despre cea mai mare temere a loccuitorilor orasului si anume acela al costurilor taxelor si impozitelor. Edilul din Mioveni a subliniat ca nu va urma modelul primarului din Pitesti…