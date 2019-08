Detaliul pentru care condusul unui automobil electric poate fi riscant; Ce spun statisticile până la acest moment Automobilele de lux si SUV-urile electrice au o probabilitate mai mare cu 40% de a provoca accidente decat echivalentele lor cu motoare standard, posibil pentru ca soferii inca se obisnuiesc cu acceleratia mai rapida a acestora, potrivit asiguratorului francez AXA, potrivit NEWS.ro. Datele, bazate pe tendintele initiale ale solicitarilor de despagubire, care nu sunt semnificative din punct de vedere statiatica, mai sugereaza ca automobilele electrice mici si micro au o probabilitate mai scazute sa provoace accidente decat automobilele omoloage cu combustie, a aratat AXA la un test de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Automobilele de lux si SUV-urile electrice au o probabilitate mai mare cu 40% de a provoca accidente decat echivalentele lor cu motoare standard, posibil pentru ca soferii inca se obisnuiesc cu acceleratia mai rapida a acestora, potrivit asiguratorului francez AXA, transmite Reuters.

- Moment in care ma intreb ce minister mai conduce el, adica pe ce post e ministru neinterimar si-mi dau seama ca bajbai. Parca a fost ministru al Apararii, dar asta anul trecut. Ma dau nitel pe net si aflu, culmea de pe Wikipedia Germania, asta aparandu-mi prima la cautarea de "Fifor", ca dupa remanierea…

- Vanzarile de mașini electrice au crescut in mod spectaculos in Romania in acest an datorita succesului major inregistrat de programul Rabla Plus. Datele oficiale publicate de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) arata ca in țara noastra au fost comercializate in total 557…

- Aproape jumatate dintre masinile noi vandute in primul semestru din 2019 in Norvegia au fost vehicule pur electrice, un nou nivel record, in conditiile in care statul nordic se pregateste sa renunte pana in 2025 la vanzarea masinilor pe benzina si motorina, transmite Reuters. Pentru reducerea poluării…

- Pentru reducerea poluarii si a emisiilor de carbon, Norvegia a introdus scutiri masive de taxe, iar utilizarea statiilor de incarcare si parcarile din centrul oraselor sunt gratuite, in timp ce liniile pentru autobuze pot fi folosite de masinile electrice. Astfel au crescut livrarile de vehicule…

- Producatorul auto italo-american Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a semnat un acord cu firmele europene de utilitati Enel si Engie pentru a oferi clientilor statii de incarcare pentru automobilele electrice pe...

- "De indata ce volumele vor fi mai consistente, vom avea o rentabilitate care ne va permite sa extindem asamblarea bateriilor si la alte uzine", a declarat Yann Vincent cu ocazia unei vizite la uzina de motoare a PSA de la Tremery (estul Frantei). Referindu-se la alte posibile uzine care ar putea…

- Probabilitate pentru averse si descarcari electrice va fi in crestere in Capitala, pe parcursul zilei de marti, in timp ce miercuri vremea va deveni deosebit de calda si disconfortul termic va creste,...