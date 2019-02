Stiri pe aceeasi tema

- Puțini sunt cei care știu ca Valentina și asasinul ei, Cosmin, fusesera colegi de clasa in timpul liceului, la Colegiul Economic din Buzau. Pe cei doi ii lega o prietenie veche, iar fata parea indragostita pana peste cap de cel care avea sa-i devina calau. O fotografie postata in urma cu patru ani ii…

- Cruzime de nedescris! Acestea sunt cuvintele pentru ceea ce a facut Cosmin, iubitul Valentinei, tanara arsa in apartamentul sau din Buzau. Rezultatul necropsiei arata ca a murit arsa de vie, in timp ce striga dupa ajutor.

- E oficial. Cosmin i-a dat foc Valentinei stropind-o cu benzina in timp ce aceasta se afla inca in viața. Rezultatul necropsiei a aratat ca tanara a murit in urma unui stop cardio-respirator provocat de intoxicația cum monoxid de carbon. Fata a murit in chinuri groaznice, strigand dupa ajutor. Potrivit…

- Valentina, in varsta de 21 de ani, a fost gasita carbonizata in apartamentul ei din Buzau. Ancheta in acest caz a scos la iveala ca a fost de fapt ucisa, iar criminalul este fostul ei iubit. Acesta a batut-o cu salbaticie, pentru ca apoi sa stropeasca locuința cu benzina și sa o incendieze. Cosmin,…

- Se complica lucrurile in cazul morții Valentinei, tanara gasita carbonizata in locuința sa de pe bulevardul Nicolae Balcescu. Ancheta a fost preluata, astazi, de catre procurorii Parchetului de langa Tribunalul Buzau, existand suspiciunea ca incendiul nu a fost un accident. Conform declarațiilor unor…

- Valentina, tanara descoperita carbonizata intr-un apartament din Buzau, ar fi fost ucisa. Procurorii au preluat ancheta in cazul apartamentului mistuit de foc sambata dimineața, intrucat exista suspiciuni de omor. Focul ar fi pus intenționat, cu benzina, iar tanara de 22 de ani dormea și nu a mai avut…

