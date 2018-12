Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a facut un apel la unitate și respect intre oameni in mesajul de Craciun. Tradiționala urare pe care suverana o face anual din 1952 a fost inregistrata la Palatul Windsor și difuzata de postul public de televiziune.

- Diana Dumitrescu a postat pe contul de socializare o imagine in care apare complet nemachiata și intr-un moment foarte delicat, dupa ce vedeta s-a ales cu o alergie de toata frumusețea, in prag de sarbatori. Actrița le-a povestit fanilor ce se intampla cu fața ei. „Zambesc draguț pentru ca am facut…

- Membrii familiei regale britanice au prezentat fotografiile pe care le vor trimite anul acesta drept felicitari de Craciun, printul William alegand o fotografie relaxata de familie, in timp ce Harry a publicat o imagine din seara casatoriei cu actrita americana Meghan Markle. William, al doilea in ordinea…

- Prințul George, al treilea in ordinea succesiuni la tronul Marii Britanii, nu a implinit nici cinci ani și este un copil foarte indrazneț. El a preluat un obicei de Craciun neplacut de la tatal lui, Prințul William, al doilea in ordinea succesiunii la tron. Anul acesta, Prințul George ar putea primi…

- Printul Charles de Wales implineste astazi 70 de ani si, la moartea mamei sale, regina Elizabeth a II-a, va fi mostenitorul care a asteptat cel mai mult dintre toti predecesorii sai din ultimii o mie de ani sa urce pe tronul Marii Britanii.

- Cel mai recent portret al Elisabetei a II-a a Marii Britanii, pictat de artistul Ben Sullivan, contine un detaliu inedit: poseta reginei, informeaza miercuri Press Association. Pictorul a inclus accesoriul in portret pentru a scoate in evidenta persoana din spatele rolului de suveran. Regina, care isi…

- Printesa Eugenie a Marii Britanii s-a casatorit cu Jack Brooksbank la Capela St. George din Windsor, marcand a doua mare nunta regala din acest an. Tanara a purtat o rochie de mireasa superba, insa a renuntat la voal in favoarea unei bijuterii de mare insemnatate pentru bunica sa, Regina Elisabeta.…

- Printesa Eugenie, nepoata reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii, se casatoreste cu logodnicul sau, Jack Brooksbank, vineri, la aceeasi capela St. George de la Castelul Windsor unde, pe 19 mai, si-au unit destinele printul Harry, varul viitoarei mirese, si actrita americana Meghan Markle.