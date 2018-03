Stiri pe aceeasi tema

- Ce tort vor avea Printul Harry si Meghan Markle la nunta Pe langa rochia de mireasa si ceremonia religioasa, unul din cele mai asteptate aspecte ale nuntii Printului Harry cu Meghan Markle din luna mai va fi tortul, apogeul receptiei la care vor participa sute de invitati. Casa regala britanica va apela…

- Ieri, Prințul Harry și viitoare sa soție, Meghan Markle, au dat publicitații invitațiile lor de nunta. Și, culmea, sunt extrem de asemanatoare cu cele pe care fratele sau, Prințul William, le-a avut la nunta sa. Diferența face doar implicarea Reginei Elisabeta! Au dat publicitații invitațile de nunta…

- Prințul Harry urmeaza sa se casatoreasca cu Meghan Markle pe 19 mai 2018, iar oamenii așteapta nerabdatori nunta regala, care se anunța a fi una mult mai grandioasa decat a fratelui sau, Prințul William. Insa ceea ce-i macina pe admiratorii Casei Regale britanice este o intrebare: cand vor deveni parinți…

- In cele cateva ocazii in care Meghan Markle a aparut in public in calitate de logodnica Prințului Harry al Marii Britanii am avut ocazia sa vedem o parte din garderoba ei stylish. Genți de designer, paltoane statement, palarii sofisticate și piese vestimentare atipice. Așa s-ar putea descrie closet-ul…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, care se vor casatori pe 19 mai, nu vor incheia un contract prenuptial, deoarece viitorul mire este convins ca povestea lor de dragoste va dura toata viata. Fiul regretatei printese Diana, decedata in 1997, si al printului Charles,…

- In așteptarea nunții Prințului Harry și a actriței Meghan Markle, fanii cuplului au fost duși pana la extaz de imaginile care au aparut recent in presa. Ipostazele romantice in care sunt surprinși cei doi arata o intimitate profunda, mai ales ca una dintre imagini ii arata pe cei doi indragostiți, impreuna,…

- Povestea de iubire dintre Prințul Harry și actrița Meghan Markle va deveni film. Televiziunea americana Lifetime a anuntat ca productia cinematografica intitulata „Harry & Meghan: A Royal Romance“ va fi lansata pe 13 mai. Actorul britanic Murray Fraser, cunoscut din filmul „The Loch“, si actrita de…

- Ieri, logodnica Prințului Harry a aparut la primul ei eveniment oficial alaturi de Regina Elisabeta și de ceilalți membri importanți ai casei regale britanice: o slujba religioasa cu ocazia Zilei Commonwealth, care a avut loc la catedrala Westminster Abbey din Londra. La acest eveniment, care a insemnat…

- Astazi este o zi mare pentru logodnica Prințului Harry. Fosta actrița americana Meghan Markle (36) apare la primul ei eveniment oficial alaturi de Regina Elisabeta și, desigur, și de ceilalți membri importanți ai casei regale britanice. Este vorba despre un eveniment legat de Ziua Commonwealth, care…

- In Marea Britanie, toata lumea așteapta cu sufletul la gura cele doua mari evenimente din regat: venirea pe lume a noului bebeluș regal și nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Kate se apropie de termen Daca despre a doua știm cu siguranța ca va avea loc pe 19 mai, primul eveniment nu are inca o data…

- Ultimele zvonuri legate de rochia de mireasa pe care toata lumea asteapta sa o vada, spun ca desginerii ar fi cel de la Ralph & Russo, care s-au ocupat si de rochia pe care logodnica Printului Harry a purtat-o la sedinta foto oficiala, de logodna.

- Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, au fost fost prezenți la un eveniment ținut la Palatul Birmingham, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeiii. Experții in limbajul trupului au analizat atent gestica actriței și au dezvaluit o schimbare intre cei doi indragostiți.

- Meghan Markle a fost declarata cea mai atractiva femeie din cadrul familiei regale britanice, potrivit algoritmului Greek Golden Ratio of Beauty Phi. Chipul actriței de 36 de ani a fost gasit cel mai frumos datorita științei, arata un doctor de la Harley Street, care i-a analizat fața in comparație…

- Kate Middleton și Meghan Markle, viitoarea soție a Prințului Harry, s-au afișat in public una langa cealalta, pentru a doua oara de la veștile despre nunta mezinului Prințului Charles. La summitul Fundației Regale, cele doua le-ai oferit experților in limbajul trupului posibilitatea de a analiza relația…

- Printul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si logodnica lui, Meghan Markle, au invitat 2.640 de persoane din public pe domeniul Castelului Windsor, pentru a asista la evenimente din ziua nuntii lor. Potrivit unui purtator de cuvant, printul si logodnica lui isi…

- "Printul Harry si domnisoara Meghan Markle au invitat 2.640 de persoane in parcul Castelului Windson pentru a asista la sosirea lor'' si a ''invitatilor acestora", iar apoi, dupa ceremonie, ''pentru a asista la procesiunea in caleasca cu punctul de plecare din Castelul Windson'', a precizat palatul…

- Este oficial! Trupa-minune a anilor 90, Spice Girls, se va reuni anul acesta. Dar și mai interesant este ca unul dintre aceste concerte atat de așteptate va avea loc la cel mai important eveniment monden al anului: nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, de pe 19 mai. Cea care a dat de ințeles ca cele…

- Casatoria cu un prinț inseamna oferirea pe tava atat a vieții personale, cat și a celei sociale. Standardele unei Case Regale, cum este cea britanica, sunt ridicate la un nivel inalt, astfel incat orice abatere de la conduita atrage cu sine și o serie de nemulțumiri. Este și cazul lui Meghan Markle,…

- Pregatirile pentru nunta Prințului Harry cu actrița Megan Markle din 19 mai sunt in toi. Cei doi au ales biserica unde urmeaza sa se casatoreasca, dar cea mai importanta parte a pregatirilor este alegerea meniului. La eveniment sunt așteptați sa participe in jur de 800 de invitați aleși pe spranceana,…

- De cand s-a anuntat logodna Printului Harry cu Meghan Markle, fosta actrita nu a incercat sa se schimbe deloc, ba mai mult, este foarte deschisa in privinta secretelor sale de frumusete si a stilului de viata, scrie one.ro.

- Meghan Markle face furori ori de cate ori iese in public. La inceputul acestei saptamani, logodnica Prințului Harry a vizitat pentru prima data Scoția. Localnicii au așteptat-o cu brațele deschise, toți fiind incantați s-o vada pe celebra Meghan. Unul dintre ei a avut chiar curajul de a o cere in casatorie…

- Cantarețul Ed Sheeran a fost solicitat sa cante la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Mai mult, artistul s-a oferit sa-i ajute pe cei doi sa-și organizeze anumite aspecte ale mult așteptatului eveniment, potrivit DailyMail. "Prințul Harry i-a cerut personal lui Ed Sheeran sa cante la nunta sa",…

- Fosta actrita americana Meghan Markle se pregateste de nunta cu printul Harry, dar viitoarea ducesa de Sussex nu a avut mereu noroc in dragoste: in 2015, ea dadea sfaturi pe blogul sau pentru cei sin...

- Meghan Markle rezoneaza cu mama prințului Harry datorita pasiunii pentru voluntariat și interesul fața de victimele dezastrului de la Grenfell Tower, unde 71 oameni au murit in urma unui incendiu in data de 14 iunie 2017. Logodnica prințului a facut cateva vizite private catre organizațiile ce le ajuta…

- Marți dimineața, Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, au vizitat Edinburgh, ca parte a turneului lor in Scoția. Este prima vizita oficiala a lui Meghan pe aceste meleaguri, iar simpatizanții regali s-au prezentat in numar mare pentru a o intalni. foto: gettyimages Meghan și Harry au fost intampinați…

- Casa Regala Britanica a dat noi detalii despre nunta Printului Harry cu Meghan Markle, ce va avea loc pe 19 mai.Slujba religioasa va avea loc in capela Sfantului Gheorghe a castelului Windsor, un lacas de cult care dateaza din secolul al paisprezecelea si cu o istorie strans legata

- Este cea mai așteptata nunta a anului 2018, iar marele eveniment se apropie cu pași repezi. Pe 19 mai va avea loc nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, iar pregatirile sunt in toi. Mai mult ca celelalte cupluri regale care au mers la altar in ultimii ani, Harry și logodnica sa au vrut sa fie foarte…

- Mai este foarte puțin pana la nunta Prințului Harry cu aleasa inimii lui, Meghan Markle, iar de la anunțarea logodnei din 27 noiembrie 2017 și pana in prezent, noul cuplu regal surprinde mereu cu prezența la tot felul de evenimente, de la vizite la posturi de radio, apariția la biserica impreuna cu…

- Actrita Katherine Heigl, una dintre vedetele serialului TV „Anatomia lui Grey/ Grey’s Anatomy”, se va alatura distributiei „Suits”, in cel de-al optulea sezon, dupa ce Meghan Markle, logodnica Printului Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, va parasi acest serial, scrie…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a fost invitat la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Informația a fost confirmata chiar de Donald Trump, în cadrul unei emisiuni. Motivul pentru care președintele american nu a fost invitat se bazeaza pur și simplu pe faptul ca…

- Nu știm daca, dupa nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, o sa mai reușeasca cineva din familia regala britanica sa mai starneasca același interes din partea publicului, așa ca orice alt eveniment de genul asta va trece, cu siguranța, pe plan secundar. Cu toate acestea este cat se poate de adevarat:…

- Actrita americana Meghan Markle va primi dupa casatoria cu printul Harry al Marii Britanii, programata pe 19 mai, numele de familie Mountbatten-Windsor si, cel mai probabil, un titlu de ducesa, potrivit presei internationale.

- Preferații poporului britanic au participat, ieri, nu la una, ci la doua indatoriri regale, facandu-și apariția mai intai la Castelul Cardiff, iar ulterior la o sala de dans, tot din Wales. Ieri, au marcat o noua apariție publica reușita Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica sa, fosta actrița…

- Cum mai sunt doar cateva luni pana la fericitul eveniment, Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica sa, Meghan Markle, pun cap la cap lista invitațiilor. Și, aparent, o sursa din anturajul viitorilor insuraței a aflat deja daca fostele iubite ale Prințului Harry vor fi invitate. In prezent, fac…

- Meghan Markle va trebui sa renunte la mai multe obiceiuri si sa respecte toate regulile de eticheta regala, dupa ce se va casatori cu Printului Harry. Nu are voie sa iasa singura in public. De acu...

- Inelul de logodna care a facut-o pe Meghan Markle mai celebra decat era a fost dat uitarii, la ultima aparitie in public a cuplului. Bruneta a purtat alte inele care i-au facut pe critici sa ii desfiinteze stilul.

- Chiar daca toți ochii sunt ațintiți asupra inelului ei de logodna de fiecare data cand apare in public, la o privire mai atenta observam ca Meghan Markle poarta trei inele pe cealalta mana. Experții in tradițiille regale spun ca acest detaliu nu este deloc intamplator, ci are o semnificație aparte.…

- Meghan Markle, logodnica printului Harry, a petrecut sarbatorile de iarna in casa Familiei Regale. Meghan Markle (36 de ani), care urmeaza sa devina sotia Printului Harry in aceasta primavara, a trebuit sa onoreze traditia darurilor haioase de Craciun, pe care membriii familiei regale si le ofera intre…

- Analistii englezi estimeaza ca sute de mii de turisti vor vizita Marea Britanie cu ocazia nuntii Printului Harry cu actrita americana Meghan Markle, venituri importante putand fi obtinute si din publicitatea gratuita de care Marea Britanie va beneficia la nivel mondial.

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical dupa ce va deveni sotia Printului Harry. Artistei ii vor fi interzise o serie de activitati care, pentru o femeie obisnuita, nu par deloc iesite...

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical dupa ce va deveni sotia Printului Harry. Actritei îi vor fi interzise o serie de activitati care pentru o femeie obisnuita, nu par deloc iesite din comun. Meghan Markle are un cont de Instagram în care selfie-urile…

