Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a realizat in cursul ultimelor ore o investigatie interna privind respectarea atributiilor operatorilor 112 ai instituției in legatura cu cazul din Caracal, cand Alexandra a sunat de trei ori la numarul de urgența. Potrivit unui comunicat transmis de STS,…

- Anchetatorii au reluat cercetarile la locuinta lui Gheorghe Dinca, barbatul suspectat in cazul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Dinca, el fiind adus, sambata dupa-amiaza, la Caracal, de la Craiova. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari…

- Cazul criminalului de la Caracal a șocat intreaga țara! Alexandra Maceșanu a apelat la Poliție joi seara și a dat indicii despre locația unde este ținuta captiva, dar a fost gasit abia a doua zi, mult prea tarziu! Anchetatorii au gasit in casa criminalului din Caracal, Gheorghe Dinca, ramașițe umane…

- Parinții Alexandrei Maceșanu au fost sunați joi de un individ care le-a spus ca fata lor este plecata din țara, a declarat procurorul care a supravegheat inițial ancheta crimei de la Caracal. Același mod de operare a fost folosit și in cazul Luizei, fata disparuta din luna aprilie. Bunicul acesteia…

- Unul dintre cei mai mari criminali in serie ai Romaniei a fost prins la Caracal. Anchetatorii au gasit ramasitele a cel putin patru oameni intr-o casa a ororilor. Doua tinere din judet, date disparute in ultimele patru luni, au fost sechestrate si ucise acolo de un mecanic auto pe nume Gheorghe Dinca.

- Ziarul Unirea In cazul fetei UCISA la Carcal, Anchetatorii, FORȚAȚI sa aștepte 16 ore de la apelul la 112 sa intre in casa criminalului In cazul fetei UCISA la Carcal, Anchetatorii, FORȚAȚI sa aștepte 16 ore de la apelul la 112 sa intre in casa criminalului Alexandra, fata de 15 ani, disparuta in urma…

- Revoltator! STS a refuzat sa comenteze situația, dupa ce a furnizat trei locații greșite in cazul criminalului din Caracal, precizand ca reprezentanții fac o analiza și vor transmite ulterior un punct de vedere oficial, anunța Realitatea Tv.Purtatorul de cuvant al Poliției Romane, Georgian…

- Polițiștii au descoperit, vineri, cadavrele a doua fete in urma unei percheziții realizate in curtea unui barbat din Caracal. Anchetatorii fac verificari pentru a stabili daca exista o legatura cu adolescentele disparute in condiții asemanatoare, la diferența de trei luni. Trei percheziții au loc astazi…