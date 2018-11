Daniel Correa Freitas era asasinat pe 27 octombrie, chiar de catre impresarul lui. Mijlocașul in varsta de 24 de ani, imprumutat de FC Sao Paulo la Sao Bento, ar fi avut o relație cu soția celui care ii reprezenta drepturile federative. Detalii șocante au aparut, dupa audierea unor martori. Trei complici ai lui Edison Brittes, […] The post Detalii uluitoare in cazul fotbalistului decapitat: ”Am vrut sa-l castram, dar el i-a bagat cuțitul in gat!” appeared first on Cancan.ro .