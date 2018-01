Stiri pe aceeasi tema

- Copilul in varsta de doi ani din Mitocul Dragomirnei, in cazul caruia s-a confirmat diagnosticul de rujeola si care a murit la inceputul acestei luni in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava a contactat virusul in spital, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, in urma finalizarii anchetei,…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anuntat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Wizz Air va avea in 2018 alocate 24 de aeronave la cele sase baze, Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- Wizz Air, cea mai mare companie low-cost din Europa Centrala și de Est, a anunțat ca va aduce, in iunie, a zecea aeronava pe Aeroportul Henri Coanda din București, de unde lanseaza trei rute noi. Potrivit operatorului, extinderea flotei din București va permite companiei să lanseze trei noi…

- Continua scandalul in care este implicat ambasadorul Olandei la Bucuresti. Stella Grubacic a fost convocata la ministerul de Externe al Olandei pentru a da explicații dupa ce a aparut de Revelion in Poiana Brașov impreuna cu controversatul om de afaceri Nelu Iordache, transmite B1.ro.

- "Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani. O autostrada de la Ungheni-Iași, pe Valea Oituzului pana la Brașov. (...) O autostrada care sa plece din nordul țarii, de la Suceava sa ajunga la Focșani și de acolo sa ajunga spre Buzau și București. (...) O autostrada despre care…

- In plin scandal al companiilor de taxi si al aplicatiilor online interzise de Primaria Capitalei, taximetristii au format un ”sindicat” obscur. Nu, nu e vorba de o structura paralela, ci mai degraba de o intelegere intre principalele companii din Bucuresti, in dauna clientilor. Surse DAS (Departamentul…

- A fost confirmat diagnosticul de rujeola in cazul copilului in varsta de doi ani decedat saptamana trecuta in Sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava.

- In ultima saptamana, respectiv in perioada 1 - 5 ianuarie au fost confirmate 28 de cazuri de rujeola, in Bucuresti si in sapte judete.Cele mai multe imbolnaviri - sase - s-au inregistrat in judetul Prahova, in Braila au fost cate cinci cazuri, in Bucuresti si in Calarasi cate patru cazuri,…

- Numarul de cazuri de rujeola confirmate in Romania raportate pana vineri este de 10.307, fiind inregistrate 37 de decese. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica (INSP), un al 38-lea deces posibil datorat rujeolei se afla in curs de investigare…

- Fostul ministru al Sanatații din guvernul lui Dacian Cioloș, Vlad Voiculescu, a facut public un caz care iți da fiori reci pe șira spinarii. Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații din guvernul Cioloș care a fost prezent la proteste , a povestit despre ceea ce i s-a intamplat in ultima zi a anului…

- 10 ianuarie – Presedintele Statelor Unite, Barack Obama, si-a luat ramas de la americani si le-a multumit acestora in timpul unui discurs de adio pronuntat la Chicago. „M-ati facut un presedinte mai bun si un om mai bun”, a inceput discursul presedintele american, al carui al doilea mandat se apropie…

- Muraturile de bureti si vinetele murate, sarmalele in foi de varza, toba si lebarul. Sunt felurile de mancare preferate ale executive chef-ului de origine indiana de la hotelul Sheraton din Bucuresti. Si nu doar ca le savureaza cu autenticitatea unui roman neaos, dar stie sa le si pregateasca el…

- Iarna adevarata loveste Romania de sarbatori. De Craciun si de Revelion vom avea parte de ninsori abundente in toate regiunile, mai putin in Bucuresti, insa fara temperaturi extrem de scazute.

- Face Club Bucharest pregateste petrecerea anului in Noaptea de Revelion! Mega party-ul organizat de Face Club va fi unic in Romania, avand parte de o premiera: va fi desfacuta cea mai scumpa sampanie comandata vreodata in tara noastra, un Armand de Brignac de 100.000 de euro!A CANCAN.RO, SITE-UL NR.…

- Seful statului a afirmat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si la Sibiu. Este ceva obișnuit pentru președintele Iohannis sa se intoarca la Sibiu pentru petrecerea sarbatorilor. In 2016, șeful statului si sotia sa, Carmen…

- Remember Timisoara 1989 La Timisoara continua si miercuri evenimentele comemorative ale Revolutiei din 1989. 20 decembrie este data la care Timisoara se declara primul oras liber de comunism. Trupele armate au fost retrase în unitati, toate fabricile au declansat greva…

- Istoricul moldovean Gheorghe Postica a descoperit la Orhei, in Republica Moldova, un tun de pe vremea lui Stefan cel Mare. Acesta urma sa fie expus la Suceava, Iași, București, și Alba Iulia, insa nu poate fi adus in țara deoarece legislația din Romania interzice importul de armament din spațiul extracomunitar

- "In contextul in care statul roman nu a construit nimic in domeniul oncologiei pediatrice in ultimii cincizeci de ani, Asociatia Daruieste Viata incepe construirea prmului spital de Oncologie si Radioterapie pentru copiii diagnosticati cu cancer din Romania. Cu o investitie estimata la 8.000.000…

- Copiii si sugarii care vor ajunge la Spitalul Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris Baia Mare” vor beneficia, incepand de astazi, de un nou aparat. Este vorba despre un analizor de gaze sangvine si oximetrie, achizitionat ca urmare a campaniei Cora „Luna inimilor deschise” – editia 2017. Noul aparat…

- Un polițist de la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS) Suceava a fost grav ranit marți dimineața, dupa ce a fost atacat cu o sabie in timpul unei percheziții ce se desfașura la Radauți, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Biroul de presa al IGPR. Agentul-șef adjunct Dan…

- Liga Naționala de handbal, etapa a 13-a. Derby-ul Dobrogea Sud Constanța – Steaua se joaca luni. Program și rezultate. Sambata, ora 17.00 Poli Iași – CSM Fagaraș Duminica 11.00 CSM București – Dunarea Calarași 16.30 Dinamo – HC Odorhei 18.00 CSU Suceava – HC Vaslui 18.30 CSM Focșani – Potaissa Turda…

- SRI, despre dispozitivul de ascultare gasit de Carmen Dan: Posibil sa fie un dispozitiv din zona privata, ieftin. Ovidiu Marincea, purtatorul de cuvant al Serviciului Roman de Informații, a declarat pentru Libertatea ca directorul SRI Eduard Hellvig a discutat in aceasta seara cu ministrul de Interne…

- Medic specialist in medicina sportiva, Tavi s-a aflat alaturi de rugbyul romanesc din 2005, participand in calitate de medic al loturilor nationale la trei Campionate Europene, patru Mondiale de juniori si o Cupa Mondiala de seniori, cea din Anglia, din 2015. Acesta si-a inceput activitatea la Federatia…

- Secția de ATI de la Chirurgie II din Cluj-Napoca este mai înghesuita decât o celula din penitenciar, dar tot ce fac guvernanții este sa vorbeasca despre condițiile precare din pușcarii. ”S-a discutat despre condițiile în care stau deținuții,…

- Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti afirma ca declaratii ale ambasadorului Valeri Kuzmin la o conferinta desfasurata la Suceava - pe tema unui referendum privind eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania si a interventiei ruse in Georgia - care au starnit reactii din partea opiniei publice din…

- Aflat in vizita la Suceava ambasadorul Federației Ruse la București, Valeri Kuzmin, a declarat ca Romania ar putea urma calea referendumului privind unirea cu Republica Moldova, daca-și dorește atat de mult acest lucru.

- Absolventa a Institutului de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu" din Bucuresti, promotia 1989, membru al UAP Romania si vicepresedinte al Filialei UAP Suceava, artista propune publicului iesean un proiect artistic ambitios, pornit de la nevoia pastrarii si valorificarii patrimoniului cultural local.…

- Spitalul de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava este luat ca referinta in activitatea de evaluare a spitalelor din tara in vederea acreditarii de catre Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMSC). Purtatorul de cuvant al spitalului, dr. Mihai Ardeleanu, a ...

- Spitalul de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava mai are nevoie de medici cardiologi, de medici in specialitatea chirurgie vasculara si chirurgie plastica si de nefrologi. Purtatorul de cuvant al spitalului, dr. Mihai Ardeleanu, a declarat ieri, in conferinta de presa, ca, odata ...

- "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora (18:00), pe autostrada A1, se circula in coloana la intrarea in Bucuresti dinspre Pitesti, din cauza numarului mare de autovehicule", se arata intr-un comunicat de presa al Centrului Infotrafic al Politiei…

- Cel mai ridicat nivel de liniște se inregistreaza in orașele Brașov, Sibiu și Miercurea Ciuc, urmate de Cluj-Napoca și Slobozia. Potrivit unei analize realizate de platforma de imobiliare Storia.ro, la polul opus, cele mai dezavantajoase orașe din punct de vedere al nivelului de liniște sunt Alexandria,…

- Despre suspectii implicati in dosarul SC Hercules, societate prin care s-au vandut, revandut si distrus obiective importante din statiunea de pe Cerna, a auzit cam toata Romania. Nu in fiecare zi DIICOT ridica suspecti de pe holurile unui tribunal pentru a-i interoga… Iar cum la noi…

- „Trebuie sa asiguram mijloace care sa poata scadea timpul de interventie, mijloace care nu au 30, 40 de ani vechime. Cateodata trimiti doua ca sa ajunga macar una. 50% din parc are peste 30 de ani, si niciun comandant nu isi permite sa rateze o intervente sau sa nu ajunga acolo. Eu nu pot sa ii…

- Spitalul de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava are deschise, la aceasta ora, nu mai putin de cinci santiere. Purtatorul de cuvant al institutiei medicale, dr. Mihai Ardeleanu, a declarat, ieri, in conferinta de presa, ca pentru trei dintre obiective – noua parcare cu 100 ...

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, plt. adj. Dorina Lupu, a declarat ca baietelul in varsta de un an si jumatate a fost preluat de echipajele medicale si transportat la Sectia de Pediatrie a Spitalului Judetean din Botosani, urmand sa fie trasferat…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau a demarat cercetari dupa moartea in Spitalul Judetean a unui tanar politist in varsta de 35 de ani. De asemenea, conducerea unitatii spitalicesti a demarat o ancheta interna pentru a stabili daca barbatul putea fi salvat. Procurorii din cadrul Parchetului de pe…

- "Vreau sa va spun ca cei doi medici, Gobej și Bica, pe care ii respect foarte mult, ii apreciez și mi-am dorit sa lucreze in continuare la un spital al Primariei, au semnat pe 16 octombrie un contract de voluntariat, deci ei raman in continuare la Spitalul Colentina pentru a opera persoane bolnave…