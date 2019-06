Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul care a murit miercuri dimineata, inecat in Dambovita, dupa ce a sarit sa-si salveze un prieten se numea Daniel Dobrota, cunoscut si ca "Ploiesteanu". Tragedia a avut loc in complexul studentesc Regie.

- „M-a infiorat prostia de la tribuna!”, asta a spus politologol Stelian Tanase dupa replicile acide din Parlament. Invitatul lui Denise Rifai la „Legile Puterii” a comentat atitudinea politicienilor din ziua moțiunii.Politologul Stelian Tanase a comentat, la Realitatea TV, rezultatul moțiunii…

- Doi copii, un baiat de 9 ani si o fetita de 7 ani, au murit dupa ce au cazut, miercuri, intr o groapa excavata plina cu apa in zona Balteni, informeaza ISU Dambovita citat de Agerpres.roCei doi copii erau frati. Pompierii ajunsi la fata locului au reusit sa ii scoata pe copii din apa, s au efectuat…