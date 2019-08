Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe fragmente osoase au fost descoperite de anchetatori, în curtea lui Gheorghe Dinca, principalul suspect în cazul Caracal. Potrivit Realitatea TV, probele gasite urmeaza sa fie expertizate pentru a se stabili daca sunt de provenineța umana.

- Anchetatorii au terminat de scanat și de verificat gropile controversate din curtea lui Gheorghe Dinca, de la Casa Groazei. Potrivit unor surse, criminaliștii au fost gasite oase, dar și dovezi ca in aceste gropi a fost facut focul de mai multe ori.

- Apar informații șocante legate de Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal care a ingrozit intreaga Romanie. Se pare ca barbatul care susține ca le-a ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu iși teroriza vecinii și nu de puține ori s-a intamplat chiar sa-i ia la bataie.

- Mai mulți polițiști care au intervenit in cazul dispariției Alexandrei au fost audiați, sambata, de procurorii Secției pentru anchetarea magistraților, care au deschis dosar penal pentru abuz in serviciu. La plecare, aceștia au precizat doar ca au fost audiați ca martori și nu pot oferi alte detalii,…

- ”Se auzeau cainii latrand. Daca ar fi venit el, nu latrau cainii. Atenție, cainii nu erau dezlegați, de aia latrau. Cand erau legați și au latrat, inseamna ca venise altcineva. Camerele de luat vederi au aratat ca el a venit dupa ora 12:00”, remarca Ion Cristoiu, iar ultimul apel al Alexandrei la…

- Vecinul lui Gheorghe Dinca se spala pe maini. Dupa ce oamenii legii au descins acasa la acesta in urma unui pont primit, vecinul lui Dinca spune ca nu știe ce obiceiuri avea vecinul sau. Dupa ce oamenii legii nu au gasit-o pe Alexandra in podul vecinului lui Dinca, acolo unde fusesera anunțați ca…

- Barbatul a amintit și de faptul ca i-a lovit copiii in repetate randuri și a primit interdicție sa mai plece in Italia, dupa ce ar fi incercat sa o agreseze pe o tanara. Potrivit sursei care a dorit sa iși pastreze anonimatul, tatal lui Gheorghe Dinca se ocupa de ucisul cailor bolnavi. Crescut in…

- Polițiștii au descoperit, vineri, cadavrele a doua fete in urma unei percheziții realizate in curtea unui barbat din Caracal. Anchetatorii fac verificari pentru a stabili daca exista o legatura cu adolescentele disparute in condiții asemanatoare, la diferența de trei luni. Trei percheziții au loc astazi…