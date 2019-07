Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 18 iulie 1959, conducatorii grupului „Haiducii Muscelului” care actionase timp de 10 ani in Muntii Fagaras – fratii Petre si Toma Arnautoiu – au fost executati in penitenciarul Jilava impreuna cu ceilalti membri ai grupului condamnati la moarte prin sentintele din mai si iunie ale Tribunalului…

- In noaptea de 18 spre 19 iulie au curs rauri de sange la inchisoarea Jilava. Toma Arnautoiu, seful partizanilor anticomunisti din Muntii Fagaras, a fost pus la zid si executat. Alaturi de locotenentul de 38 de ani si de fratele lui, Petre Arnautoiu, in acea noapte, au fost impuscati alti 14 barbati,…

- Este unul dintre cei mai apreciati artisti libanezi din Romania, insa a facut inchisoare. Desi toti colegii de breasla credeau ca este plecat in afara tarii, la concerte, Jamal, pentru ca despre el este vorba, a trait drama vietii lui.

- Pe 18 iulie se implinesc 60 de ani de la executia lui Toma Arnautoiu - nume de care se leaga indisolubil miscarea de rezistenta anticomunista din muntii Romaniei. Dupa un an de anchete si interogatorii in beciurile Securitatii din Pitesti, locotenentul de doar 38 de ani a fost pus la zid si impuscat…

- „Ei stau in alt corp al inchisorii si nu au legatura cu domnul (Liviu, n.r.) Dragnea sau (Sorin, n.r.) Blejnar", a declarat Mihai Mazare, la Penitenciarul Rahova, dupa ce l-a vizitat pe fratele sau. Fostul primar al Constantei Radu Mazare, extradat din Madagascar pentru a-si ispasi pedeapsa de 9 ani…

- Dan Camarzan, cunoscutul om de afaceri din Brasov suspectat ca si-a omorat bunica, a fost arestat, marți, pentru 30 de zile. Anul trecut, fosta lui soție a cerut un ordin de protecție, susținand atunci ca barbatul consuma substanțe halucinogene. El este celebru pentru faptul ca face parte din așa-numitul…

- Expertiza tehnica a mașinii a scos la iveala faptul ca airbag-urile s-au deschis la viteza de 126 km/h, aceasta fiind de altfel viteza impactului care i-a adus în cele din urma moartea. Conform unor surse judiciare, istoricul înregistrat de computerul de bord arata ca mașina a atins chiar…