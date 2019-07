Stiri pe aceeasi tema

- Detalii infioratoare ies la iveala in cazul fetei disparute in Caracal, care ar fi fost ucisa si dizolvata in acid. Victima Alexandra Mihaela Macesanu este nepoata lui Alexandru Cumpanasu, presedintele Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei, anunța adevarul.ro .Intr-un interviu acordat Stirilor…

- Detalii terifiante ies la iveala despre ultimele ore din viața Alexandrei :„Lasa-ma, ca ma omori! Lasa-ma, ca ma omori!” – Alexandra ar fi reușit sa sune la 112, dand indicii despre casa in care era ținuta Informații terifiante ies la iveala despre ultimele ore din viața Alexandrei Maceșeanu, una dintre…

- Cinci pungi de carne au fost gasite de anchetatori in congelatorul barbatului din Caracal, taximetrist de ocazie. Totodata, in autoturismul acestuia a fost gasit un cercel, despre care se banuieste ca ar fi al Alexandrei Macesanu, tanara disparuta!

- Reprezentanții poliției au avut o prima reacție in cazul crimei Alexandrei, fata disparut din Caracal in urma cu o zi. Trupul neinsuflețit al adolescentei de 15 ani a fost gasit in curtea lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal.

- Chiar daca este o ancheta in desfasurare si beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, toate pistele il indica pe Gheorghe Dinca, 57 de ani, ca fiind un criminal in serie de temut, care ingrozit o tara intreaga!

- Gheorghe Dinca se numeste presupusul criminal care le-ar fi ucis pe cele doua fete disparute la Caracal. Barbatul se afla in custodia politiei. Barbatul suspectat ca le-ar fi ucis pe cele doua fete disparute la Caracal se afla in custodia politiei. Politistii au descins vineri de dimineata la locuinta…

- Vecinii și cunoștințele lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal banuit ca le-ar fi rapit și ucis pe cele doua fete disparute din Olt, fac marturii șocante. Oamenii vorbesc despre un om dubios, care avea o pasiune pentru filme de groaza și care ținea in curtea casei foarte mulți caini.

- Polițiștii se afla, in aceste momente, acasa la barbatul banuit ca le-ar fi ucis pe cele doua fete disparute din Olt. Este una dintre pistele șocante investigate de anchetatorii care incearca acum sa deslușeasca misterul.