Stiri pe aceeasi tema

- In ultima noapte de viata, Alexandra Macesanu a fost legata cu o sfoara de picior si de patul metalic in care dormea Gheorghe Dinca, anunța observator.tv.Criminalul din Caracal a recunoscut ca a legat-o pe fata de 15 ani si a dormit in aceeasi camera pentru a o supraveghea. In timp ce el a…

- La mai bine de o saptamana de la arestarea monstrului din Caracal, Gheorghe Dinca, se pot trage primele concluzii ale anchetei procurorilor in cazul disparitiei celor doua tinere, Alexandra Macesanu si Luiza Melencu.

- Apar pe surse noi informații din ancheta. Se pare ca Gheorghe Dinca avea amenajate doua camere speciale in casa sa din Caracal, acolo unde le -a ținut captive și violat pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, pe care de altfel a recunoscut ca le-a ucis.Citește și: In plin SCANDAL național,…

- Apar noi informații legate de crimele din Caracal. Dupa ce Gheorghe Dinca a recunoscut ca le- ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu, ies la lumina noi piste, iar autoritațile fac tot ce le sta in putere pentru a le acoperi pe toate.

- Politistii au intervenit, miercuri la pranz, intr-un mod intempestiv, la o locuinta din Caracal, aflata in apropierea casei lui Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si pe Luiza Melencu.

- Gheorghe Dinca, barbatul care a ucis doua tinere in Caracal, a acuzat stari de rau in fața anchetatorilor, la audierile de duminica, potrivit stirilekanald.ro.De cateva zile, o țara intreaga este ingrozita de crimele pe care Gheorghe Dinca, un pensionar de 66 de ani, le-a facut cu o bestialitate…

- Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, face acuzații grave! Barbatul suspectat ca le-a omorat pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu susține ca a fost batut de procurori și cere ingrijiri medicale.