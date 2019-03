Stiri pe aceeasi tema

- O adevarata tragedie a avut loc luni dimineata in casa unei familii din Cluj. Un baietel in varsta de numai doi ani a murit strivit de o usa. Locatarii blocului in care și-a gasit sfarșitul micuțul sunt de-a dreptul șocați de intamplare!

- Cazul barbatului ucis cu drujba de un tanar caruia ii vanduse o mașina a șocat o țara intreaga, iar acum apar detalii șocante. Mai exact, se pare ca dupa crima oribila de la Sanandrei, Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a demarat o ancheta interna.

- Un pieton a fost accidentat mortal, marti, de soferul unui TIR, pe DN 71 in zona Baldana, dupa ce autovehiculul a derapat si s a rasturnat, iar cand acesta a fost ridicat, a mai fost gasita o persoana decedata, a informat IPJ Dambovita conform Agerpres.roDin primele date, e posibil ca cea de a doua…

- Seful companiei aeriene care efectua zborul a declarat ca pilotul era experimentat. Avionul era nou si nu fusesera descoperite probleme tehnice. O groapa adanca de 10 metri si lata de 50 s-a format acolo unde s-a prabusit avionul etiopian. Aeronava s-a rupt in bucati, iar fragmente s-au raspandit pe…

- Autorul accidentului petrecut marți in Zalau, Gurzau Gheorghe, accident soldat cu moartea unei fetițe de 12 ani, a ajuns, miercuri, in arestul IPJ Salaj. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au remis presei un comunicat cu privire la masura luata in acest caz. “Barbatul de 57 de…

- Un barbat de 32 de ani a fost accidentat mortal, in aceasta dimineața, pe o trecere de pietoni din București. Șoferul a fugit de la locul accidentului, dar a fost prins de polițiști, dupa ce la fața locului a ramas o placuța de inmatriculare a mașinii implicate in accident. "In jurul orei 04.40, la…

- Șoferul in varsta de 19 ani care a provocat accidentul din noaptea de 20 spre 21 ianuarie, la intrarea in Cluj-Napoca, dinspre Huedin, soldat cu moartea tinerei sucevence Gabi Ripan, nu ar fi fost drogat, conform rezultatelor comunicate oficial anchetatorilor de medicii legiști. Aceasta informație ...

- Cei 15 ambulantieri acuzati ca furau motorina din autospecialele statiei Corabia au fost trimisi in judecata. Trei dosare au fost disjunse, iar acestea fac obiectul cercetarilor unor fapte care arata un adevarat jaf din banii alocati sanatatii pacientilor.