- Nikolas Cruz avea un comportament violent și a amenințat sa ucida parinți, elevi, prieteni și iubiți, spune o fosta colega de-ale tanarului, care a acordat, marți, in exclusivitate. un interviu pentru postul american de televiziune ABC.

- Autorul masacrului din Florida, unde au fost ucisi 17 elevi si profesori, detinea legal cel putin sapte arme. Nikolas Cruz detinea o varietate de arme de foc, precum si pusti de asalt. Un oficial din Politie a declarat, sub protectia anonimatului, ca atacatorul a cumparat in cadru legal cel…

- Presupusul autor al atacului de la Parkland, a ajuns pentru a doua oara in fata unui complet de judecata, la un tribunal din Fort Lauderdale. Cu capul plecat, incatusat si cu catusele legate de un lant prins in jurul taliei, purtand combinezonul portocaliu al detinutilor, Nikolas Cruz nu a manifestat…

- Un sofer din convoiul presedintelui american Donald Trump, care si-a petrecut weekendul prelungit la resedinta din Florida, a fost retinut scurt timp in weekend, pentru ca a trasportat o arma de foc in bagaje, potrivit Secret Service, insarcinat cu protectia presedintelui, scrie AFP. Arma a fost descoperita…

- Tragedia de la liceul din Florida putea fi evitata daca legea nu i-ar fi permis unui tanar de 19 ani cu probleme comportamentale grave sa dețina o arma de foc. Arhiva școlii atacate, in care a invațat și Nikolas Cruz, arata ca tanarul era violent.

- Nikolas Cruz, autorul macelului de saptamana trecuta de la o școala din Florida, a fost preluat de o familie dupa ce mama tanarului a murit. Cei doi au povestit jurnaliștilor AFP ca adolescentul...

- Elevi supravietuitori ai masacrului din Florida vor manifesta la sfarsitul lunii martie la Washington pentru a cere un control mai strict al armelor de foc, relateaza AFP. Numit 'Mars pentru vietile noastre', protestul va avea loc pe 24 martie la Washington si in alte orase din…

- Atacul de la Liceul Marjory Stoneman Douglas din Florida a lasat în urma zeci de familii îndurerate și copii traumatizați, care povestesc clipele de groaza prin care au trecut dupa ce un elev exmatriculat a deschis focul. Masacrul de la liceul din Florida a început miercuri în…

- Nikolas Cruz, tanarul care a ucis miercuri 17 persoane intr-un liceu din Florida, a fost retinut la putin timp dupa atacul armat. Baiatul a fost incarcerat. El a fost inculpat de 17 omoruri cu premeditare. In fata anchetatorilor, el a recunoscut ca este autorul atacului, pe care l-a comis…

- Potrivit unor documente ale serifului din Broward County, politia a fost chemata sa intervina de 39 de ori la locuinta lui Nikolas Cruz, adolescentul de 19 ani care a ucis 17 persoane intr-un liceu din Florida.

- Incidentul armat ce a avut loc miercuri la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, Florida, a fost ultimul intr-o serie lunga de astfel de incidente desfasurate in mai multe institutii de invatamant americane in primele doua luni ale lui 2018, potrivit Time. In timp ce multe dintre…

- Politia federala americana a recunoscut vineri - o marturisire rara si stupefianta - ca nu a actionat, dupa ce a fost avertizata in detaliu despre potentialul pericol pe care-l reprezenta Nikolas Cruz, tanarul care a ucis miercuri 17 persoane intr-un liceu din Florida, relateaza news.ro, citand AFP.…

- Adolescentul acuzat de uciderea a 17 persoane la o liceu din Florida , Nikolas Cruz și-a recunoscut crimele și a marturisit ca a intrat cu arma in școala și a tras in elevi și profesori, scrie BBC News. Nicolas Cruz, in varsta de 19 ani , a declarat ca a ajuns in campus și a inceput sa traga in elevi…

- Autorul atacului armat din Florida, in urma caruia au fost uciși 17 elevi si profesori, le-a declarat poliștilor ca a auzit voci care l-au indrumat sa duca masacrul la bun sfarsit. Vocile au fost interpretate drept “demonice”, conform surselor din Politie, citate de ABC News. Din 2010 și pana…

- FBI a deschis o ancheta interna cu privire la modul in care agentia a gestionat avertizarile privind adolescentul acuzat de atacul de la Liceul Marjory Stoneman Douglas din Florida, soldat cu moartea a 17 persoane si cu ranirea altor 14, scrie BBC. Nikolas Cruz , in varsta de 19 ani, a fost acuzat de…

- FBI-ul a primit avertismente in legatura cu Nikolas Cruz, autorul atacului armat de la un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, dupa acesta ar fi comentat anul trecut pe YouTube ca vrea sa fie "un vanator profesionist in scoli", informeaza site-ul postului BBC News.

- Presupusul autor al atacului armat de la un liceu din Florida (sud-estul SUA), Nikolas Cruz, participase la antrenamente alaturi de o grupare care sustine suprematia rasei albe, a anuntat joi organizatia de aparare a drepturilor evreilor Liga Anti-Defaimare, transmite dpa, potrivit

- Cruz (19 de ani) este acuzat ca a ucis miercuri cu premeditare 17 persoane, folosind o arma semiautomata AR-15, la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, statul Florida.Nikolas Cruz a aparut joi in fata judecatorului districtului Broward prin intermediul unei videoconferinte, imbracat…

- Nikolas Cruz, un orfan de 19 ani cu un trecut tuluburat si posesor al unei pusti de tip AR-15, a fost inculpat joi pentru 17 infractiuni de omor calificat, dupa ce a fost interogat mai multe ore de catre autoritati ale statului Florida si federale, in urma celui mai sangeros atac armat comis intr-o…

- Autoritatile americane au dejucat un atac armat la un liceu, cu doar o zi inainte de cel din Florida , in urma caruia 17 oameni au fost ucisi. Politia din statul Washington a arestat un tanar, dupa ce bunica acestuia a alertat autoritatile privind planurile sale. Femeia a sunat la numarul pentru situatii…

- Unul dintre cele mai grave 10 atacuri armate din istoria SUA 17 persoane si-au pierdut viata in urma unui atac ce a avut loc la un liceu din statul american Florida. Atacul a avut la Marjory Stoneman Douglas High School, marti, in jurul orei locale 15:00, potrivit CNN . Autoritatile au anuntat ca 12…

- Fostii colegi de scoala ai atacatorului de la Liceul Douglas High School din Florida, soldat cu 17 morti, Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani, au spus ca "toata lumea a prezis" ca ar putea "face ceva" asemanator cu ce s-a intamplat miercuri dupa-amiaza si ca unii dintre copii se temeau de el, scrie The…

- Nikolas Cruz este un adolescent de 19 ani a deschis focul intr-un liceu din Florida și a ucis 17 elevi. Tanarul era icunoscut de elevii liceului, deoarece a facut adesea amenințarii și afirmații care i-au adus probleme. De altfel, el fusese exmatriculat. „A avut probleme cand…

- Un adolescent in varsta de 19 ani a deschis focul intr-un liceu din Florida și a ucis 17 elevi. Autorul atacului a fost identificat drept Nikolas Cruz, un nume cunoscut in liceul din Parkland, deoarece acesta fusese un elev problema. Nikolas Cruz (19 ani) a fost prins in apropiere de liceul Marjory…

