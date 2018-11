Detalii șocante despre crima din Argeș: Baiatul dormea cand tatal sau i-a pus o perna pe cap, apoi l-a impușcat, micuțul fiind gasit intr-un sac de dormit. O posibila justificare pentru gestul sau este gelozia. Surse din randul anchetatorilor au declarat ca baiatul, in varsta de trei ani, dormea cand polițistul a pus o perna […] The post Detalii șocante despre crima din Argeș: copilul, impușcat in timp ce dormea appeared first on Cancan.ro .