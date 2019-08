Anchetatorii au aflat detaii șocate despre in cazul violului comis de doi minori asupra altor doi copii, intr-un ștrand din Ramnicu Valcea. In data de 23 august, in jurul orei 21.00, doi baieti de 14 si respectiv 15 ani, au violat alti doi copii de 11 si respectiv 16 ani. Agresiunea sexuala s-a produs in incinta bazei de agrement din Ramnicu Valcea, mai exact pe lacul de langa Strandul Ostroveni. Cei doi agresori nu sunt din județ, aceștia venind cu o seara inainte in oraș, scrie Adevarul. Potrivit anchetatorilor, aceștia au declarat ca au venit in Ramnicu Valcea cu parintii, in cautarea unui…