Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Viteza excesiva ar fi cauza accidentului in care patru tineri au murit, miercuri dimineata, in localitatea Bistricioara din comuna Ceahlau, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al...

- Cadavrul unei femei de 67 ani a fost gasit in cursul noptii de miercuri spre joi pe marginea drumului de centura din municipiul Galati, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, femeia gasita decedata ar fi avut parte o moarte…

- Cadavrul unei femei de 67 ani a fost gasit in cursul noptii de miercuri spre joi pe marginea drumului de centura din municipiul Galati, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean...

- Caz complicat de crima la Galați. Cadavrul unei femei de 67 ani a fost gasit in cursul noptii de miercuri spre joi, 20 iunie, pe marginea drumului de centura din Galati. Polițiștii au și un suspect in acest caz. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, femeia gasita decedata ar fi avut parte…

- Cadavrul unei femei de 67 ani a fost gasit in cursul noptii de miercuri spre joi pe marginea drumului de centura din municipiul Galati, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean IPJ , conform Agerpres.ro. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, femeia gasita decedata ar fi…

- Din primele informatii oferite de anchetarori, cadavrul a fost descoperit putin inainte de miezul noptii de miercuri spre joi, pe marginea drumului de centura al Galatiului. Imediat, zona a fost impanzita de Politie, iar criminalistii au ridicat probe. Cadavrul a fost dus la Serviciul Judetean de Medicina…

- Cadavrul unui barbat in varsta de 30 de ani a fost gasit, in noaptea de miercuri spre joi, pe marginea unui drum public din comuna Ploscuteni, județul Vrancea. Polițiștii au stabilit cauza decesului localnicului.

- Un tanar a fost transportat duminica la Spitalul Judetean Arges, in stare de coma, dupa ce, in timp ce se deplasa cu motocicleta pe DN 73, a intrat in coliziune cu un stalp de pe marginea drumului, potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Arges, Florin Popa, potrivit agerpres.ro."Un tanar de…