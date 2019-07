Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de polițiști sunt pe urmele criminalului din Faget, județul Timiș. De altfel, el mai este cautat cu drone și elicoptere din dotarea Ministerului Afacerilor Interne, susțin reprezentanții IPJ Timiș. Suspectul este cercetat in doua dosare penale pentru lovire și alte violențe. …

- Imagini halucintante în zona Soveja din municipiul Constanța. O femeie și-a vazut soțul cu amanta în mașina și a ramas șocata! Femeia nu a mai stat pe gamduri și s-a agațat de mașina! Soțul, prins asupra faptului, nu numai ca nu a oprit mașina ci și a apasat pedala de accelerație,…

- In urma cu mai bine de un an, reprezentanții Primariei Timișoara le promiteau timișorenilor din Girocului o parcare etajata, pe partea stanga cum se merge spre Giroc, aproape de piața. S-a stabilit in cele din urma ca nu se mai face parcare acolo, dupa ce s-a trecut la demolarea unor construcții…

- O femeie in varsta de 33 de ani din Moldova Noua, județul Caraș Severin, a murit sub ochii copilului ei in varsta de 7 ani. Femeia s-a dus cu copilul pe malul Dunarii, in zona numita Desecare, a anunțat expressdebanat.ro. Ea a uitat sa traga frana de mana și a lasat mașina in panta. Vehiculul a inceput…

- Avocatul Lizeta Haralambie a vorbit despre banii care au fost gasiți asupra lui Razvan Ciobanu in momentul desfașurarii anchetei, dar și suma gasita in mașina pe care o conducea designerului roman in momentul procedurii accidentului mortal.

- O romanca stabilita in orașul italian Salerno din regiunea Campania, a fost injunghiata in inima cu un cuțit de macelar de fostul sau iubit. Femeia de 38 de ani este in stare grava dupa ce a fost atacata luni dupa-amiaza pe o strada din oraș. Potrivit La Stampa, barbatul, un italian in varsta de 64…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, in Mangalia. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta, evenimentul rutier, in care o autoturism s a rasturnat a avut loc pe strada Rozelor.Din fericire nu sunt victime.Revenim cu detalii. ...

- La data de 17 aprilie a.c., ora 06.45, polițiștii Biroul Rutier au depistat pe raza municipiului Focșani un barbat, de 40 de ani, din comuna Paulești, in timp ce conducea un autoturism, fara a poseda permis de conducere. Cu ocazia verificarilor efectuate de politisti, s-a stabilit ca autoturismul i-a…