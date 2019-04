Stiri pe aceeasi tema

- Au ieșit la iveala noi detalii cutremuratoare despre decesul olimpicului din Galați. Elevul de 13 ani, Matei Paraschiv, olimpic national la matematica, a murit dupa ce a cazut de la etajul trei al unui hotel din Hunedoara. Baiatul s-ar fi grabit sa ajunga la parter, unde tocmai se afisau rezultatele…

- UPDATE ora 11:54 Un student din Iasi se afla internat in stare grava la Terapie Intensiva in Clinica de Ortopedie Spitalului Sfantul Spiridon, dupa ce a cazut de la etajul patru al unui camin, a informat coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu. Baiatul are 19 ani si este din localitatea botosaneana…

- Tragedie, miercuri dimineata, la Deva. Corpul neînsufletit al unei femei, despre care se presupune ca a cazut de la etajul 10 al unui bloc, a fost descoperit în zona "Miorita" din municipiu.

- Caz infiorator in Capitala. O cetateana a Germaniei, in varsta de 34 de ani, a fost gasita strangulata in scara unui bloc locativ din Chisinau unde, potrivit oamenilor legii, aceasta inchiria un apartament. Tragedia s-a produs in aceasta dimineata.

- Un copil de un an și șapte luni a murit, luni dupa-amiaza, dupa ce a fi cazut de la etajul 4 al locuinței din Sibiu, de pe strada Vrancei, din cartierul Ștrand. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 16:00. "Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Sibiu a intervenit la locul accidentului, dupa…

- Un timișorean și-a aruncat cainele de la etajul 4, pentru ca l-ar fi deranjat, povestește un vecin de-al acestuia. Patrupedul chinuit a ajuns intr-un copac și numai pompierii l-au putut cobori de acolo. Incidentul a fost dezvaluit de un vecin.UPDATE. Mai multe versiuni. Polițiștii au inceput cercetarile…

- O femeie din Sinaia, in varsta de 34 de ani, a murit in urma cu zece zile, in Italia. Nimeni nu s-a prezentat la morga pentru a-i ridica trupul. Un anunț a fost postat pe mai multe rețele sociale și ste-uri, pentru a incerca sa se dea de urma cuiva din familia ei. Viorica Burtea avea 34 de ani și a…

- Detalii șocante au ieșit la iveala dupa ce fetița de 12 ani a murit, in Zalau, dupa ce a cazut dintr-un microbuz de transport persoane caruia i s-au deschis usile in mers. Potrivit Inspectoratului de Poliție Salaj, ea statea pe o banca improvizata, in spatele locurilor omologate ale autovehiculului.