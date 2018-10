Stiri pe aceeasi tema

- Crima șocanta la Braila! Un fost gardian din comuna Viziru a fost dat disparut de sora lui in februarie 2017. Mihalache Lupu, zis „Meluța” avea 54 de ani și nu mai daduse niciun semn de viața inca din decembrie 2016. La momentul dispariției barbatului, soția lui cu 20 de ani mai tanara le-a spus polițiștilor…

- O crima oribila a ingrozit satul Lanurile, comuna Viziru, județul Braila. Parți din corpul unui fost polițist au fost descoperite dupa doi ani de la dispariție. Descoperirea macabra a fost facuta chiar in casa acestuia. Soția bparbatului a fost reținuta, fiind principalul suspect. Mihalache Lupu, zis…

- Exclusiv:Scenariu care pare desprins din filme. Noi detalii legate de cazul ambulanțierului din Borșa , disparut in data de 24 septembrie 2018.Vezi ce-i transmite sotia… Ioan Vlad , aflat in concediu pana la sfarșitul lunii, dorea sa plece marți (25 septembrie) la Cluj la unul din spitale, impreuna…

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins o pe sinele de metrou in statia Dristor 1 si a incercat sa ucida o alta tanara in acelasi mod, a dat miercuri prima declaratie in fata unui judecator de la Tribunalul Bucuresti, informeaza Agerpres.ro. . La primul termen al procesului…

- Detalii ingrozitoare ies la iveala in cazul crimei duble din raionul Soroca. Cele doua femei, mama si fiica, ar fi fost arse de vii, acestea fiind inconstiente in momente in care suspectul incerca sa-si ascunda urma.

- Nepotul lui George Cosbuc fost vazut ultima data de catre familie miercuri, cand a plecat catre fabrica de prelucrare a lemnului din localitatea Coșbuc, unde trebuia sa ramana pana a doua zi, pentru a pazi fabrica. In toiul noptii, familia a primit un telefon straniu de la acesta in care a…

- Noi informații apar in cazul crimei din Gorj care a șocat o țara intraga! Polișista din satul Ceauru, comuna Balești, a tras mai multe focuri de arma asupra mamei sale și a copilului ei, inainte de a se sinucide. Mai exact, potrivit unor surse din ancheta, femeia și-a impușcat bebelușul de doua ori…

- UrmErile unei crime care prin violen:a, dar "i absurditatea ei, a revoltat toatE :ara, au fost unele dintre cele mai dure. Deciziile care s-au luat au schimbat definitiv "i vie:ile mai multor nevinova:i.