Detalii noi despre accidentul de pe strada Democratiei din Constanta. Un barbat gol-pusca a lovit mai multe masini

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a petrecut luni seara in Capitala, pe Calea 13 Septembrie, doua mașini fiind implicate. Unul dintre șoferi a lovit un semafor, apoi s-a rasturnat cu mașina. Traficul este restricționat. Accidentul s-a produs in intersecția dintre Calea 13 Septembrie și Șoseaua Panduri, potrivit…

- Un accident de circulatie s-a produs astazi, in jurul orei 13, pe strada Postei din Ploiesti, fiind implicate trei autoturisme. Accidentul a avut loc la intersectia cu strada Ion Creanga, iar cauza probabila a fost nerespectarea regulilor de prioritate in intersectie. In urma impactului…

- Un șofer in varsta de 37 de ani din Piatra Șoimului, județul Neamț, a provocat luni dimineața un accident rutier pe strada Cetații din localitatea clujeana Florești. Beat turta, barbatul s-a urcat la volanul unei dube și a pornit in goana prin localitatea in care s-a stabilit. Intr-o curba la dreapta,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe bulevardul IC Bratianu din municipiul Constanta. Potrivit martorilor, evenimentul rutier a avut loc in zona unei treceri de pietoni, din apropiere de Komandor. Din primele informatii o persoana, pieton, a fost ranita in accident. Politistii rutieri vor…

- Un tanar de 17 ani a injunghiat un barbat dupa ce a intrat in conflict cu acesta pe strada Celulozei din Constanta.Potrivit IPJ constanta, la data de 4 decembrie a.c., in jurul orei 9.30, pe strada Celulozei din municipiul Constanta a avut loc un conflict spontan intre un tanar, in varsta de 17 ani…

- UPDATE Din primele informații, un barbat de 73 de ani, dijn Cluj-Napoca, în timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Florești, la intersecția cu strada Agricultorilor, nu s-ar fi asigurat corespunzator la efectuarea virajului la stânga spre strada…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Ion Alexandrescu din municipiul Constanta. Din primele informatii un copil, pieton, a fost lovit de o masina. Potrivit ISU Dobrogea, victima este constienta. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt…