- ANAF a demarat procedurile de recuperare a prejudiciului de aproape 3 milioane de euro in dosarul in care a fost condamnata Elena Udrea, au declarat surse din cadrul Fiscului, pentru G4Media.ro. Udrea a fost condamnata la 6 ani de inchisoare cu executare și obligata la plata prejudiciului si restituirea…

- Sfat incendiar pentru Elena Udrea, capturata azi - noapte, de Interpol, in Costa Rica. Fostul lider al PMP, Radu Cristescu, un apropiat de-al fostului ministrul al Turismului susține ca Udrea ar trebui sa treaca la facut denunțuri. "Elena Udrea a fost o mare doamna și aș sfatui-o sa…

- "E ciudat, pentru ca Elena Udrea abia a nascut, are o fetita mica. Va fi prezentata unei case de judecata si acolo se vor discuta aspectele privitoare la minora pe care o are in intretinere. Se va discuta si cererea de extradare si instanta se va pronunta. Nu se astepta la asa ceva", a declarat Veronel…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost arestate in Costa Rica dupa ce politia locala a pus in aplicare o cerere a Interpol. Informația a fost confirmata joi dimineața de avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu. Cele doua femei erau date in cautare pentru a ispasi pedepse pronuntate de catre justitia din…

- Elena Udrea a anunțat, in direct la Romania TV, cand va reveni in Romania. Amintim ca Elena Udrea locuiește in prezent in Costa Rica, acolo unde a primit azil politic. Fostul ministru al Turismului a primit o condamnare de șase ani in dosarul Gala Bute.(CITEȘTE ȘI: ADRIANA BAHMUȚEANU, O NOUA METODA…

