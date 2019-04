Stiri pe aceeasi tema

- Se anunta o noua criza politica majora la varful PSD. Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu este de acord cu restructurarea Guvernului prin vot in Parlament, varianta sprijinita de presedintele PSD Liviu Dragnea.Citește și: Administrația Prezidențiala a anunțat intrebarile la care vor…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul legislativ initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae care prevede ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa repatrieze 91,5% din aurul depozitat de Romania in strainatate.Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea art.30 din Legea nr.312/2004…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul legislativ initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae care prevede ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa repatrieze 91,5% din aurul depozitat de Romania in strainatate.

- Legea a trecut cu 165 de voturi pentru. Camera Deputaților este for decizional. Liderul PSD, Liviu Dragnea, s-a dezlanțuit la adresa consilierilor BNR care au criticat repatrierea aurului. Dragnea spune ca aceștia vorbesc prostii și ca nu e prima data cand lanseaza informații false. "Eu…

- Forin Calinescu (62 de ani) continua tirada la adresa lui PSD Liviu Dragnea (56 de ani), de aceasta data criticandu-l pentru un proiect de lege initiat de liderul PSD si care a ajuns in dezbatere la Camera Deputatilor, care este for deicizional.

- Initiativa de repatriere a rezervei de aur a Romaniei lansata de Liviu Dragnea si Serban Nicolae face pasi inainte. Comisia de buget-finante a Senatului a adoptat, marti, raport de admitere a proiectului de lege.

- Codrin Stefanescu, secretarul general PSD, a dat duminica seara detalii despre starea de sanatate a lui Liviu Dragnea, precizand ca medicii sunt impartiti in privinta unei eventuale operatii, dar ca liderul PSD va trebui sa stea la pat in urmatoarele zile.

- 'Nu inteleg ce probleme are domnul Dragnea. I-au ramas sertarele goale si acum vrea sa se lege de aurul Romaniei? Ma intreb cat de sigur e aurul Romaniei in custodia guvernului Romaniei, care face orice numai sa nu poata sa lucreze Justitia. Am niste intrebari la care domnul Dragnea nu a raspuns…