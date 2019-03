Detalii înfiorătoare, România este în pericol. Ruşii simulează bombardarea bazei de la Deveselu Militarii americani sunt ingrijorati ca aviatia rusa face antrenamente de bombardament pe o macheta care reproduce baza de la Deveselu. Dupa ce a dislocat in Crimeea bombardiere nucleare tip Tupolev 22, Moscova continua jocurile de razboi in zona Marii Negre aducand peste 1.500 de militari care efectueaza exercitii. Practic, este vorba de niste manevre in care este implicata si o cantitate mare de tehnica militara, fiind mobilizate sute de avioane si elicoptere militare, dar si vehicule amfibii. Conform datelor detinute pana in prezent se pare ca scenariul este unul ofensiv, militarii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a dislocat in Crimeea bombardiere nucleare tip Tupolev 22, Moscova continua jocurile de razboi in zona Marii Negre aducand peste 1.500 de militari care efectueaza exercitii. Practic, este vorba de niste manevre in care este implicata si o cantitate mare de tehnica militara, fiind mobilizate…

- Dupa ce a dislocat in Crimeea bombardiere nucleare tip Tupolev 22, Moscova continua jocurile de razboi in zona Marii Negre aducand peste 1.500 de militari care efectueaza exercitii. Practic, este vorba de niste manevre in care este implicata si o cantitate mare de tehnica militara, fiind mobilizate…

- Peste 1.500 de militari rusi efectueaza exercitii in regiunea Crimeea, anunta Ministerul Apararii de la Moscova, precizand ca au fost mobilizate sute de avioane si elicoptere militare, precum si vehicule de asalt ale Flotei ruse a Marii Negre."Astazi, in Crimeea a inceput un amplu exercitiu…

- “Astazi, in Crimeea a inceput un amplu exercitiu militar tactic”, a comunicat luni Ministerul rus al Apararii, citat de site-ul agentiei Tass. La manevre participa 1.500 de militari, 300 de avioane si elicoptere, precum si vehicule amfibii de asalt ale Flotei militare ruse a Marii…

- Un vasluian care „a uitat“ sa achite ratele pentru un televizor cumparat in Germania, a fost urmarit pana in Romania si obligat sa plateasca o amenda uriasa. Astfel, autoritatile judiciare din Germania au solicitat Ministerului Justitiei din Romania sa faca demersurile necesare in vederea recunoasterii…

- Intr-un discurs sustinut saptamana aceasta, Vladimir Putin le-a reprosat SUA desfasurarea de noi sisteme de arme in Europa si a amenintat ca Moscova va instala la randul sau rachete ce ar putea atinge "teritoriile unde se afla centrele de decizii" ce ameninta Rusia. "Aceasta fanfaronada are…

- Se implinesc 5 ani de la anexarea Crimeii de catre Rusia. In februarie 2014, Moscova, pentru prima data in istoria postbelica a Europei, a ocupat o parte din teritoriul unui alt stat suveran, destabilizand astfel sistemul european si global de securitate, scrie intr-un editorial pentru Adevarul ministrul…

- Moscova concentreaza tehnica militara in Crimeea pentru a bloca complet accesul in peninsula anexata in martie 2014 nu numai pentru potentialii adversari militari, ci si pentru organizatiile umanitare, experti internationali sau misiuni de monitorizare, a declarat luni ministrul ucrainean pentru…