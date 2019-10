Stiri pe aceeasi tema

- Detalii infioratoare ies la iveala in cazul crimei din Baia Mare care a oripilat o comunitate intreaga in primavara anului 2018. Estera, o fetita de 5 ani, a fost violata si omorata cu bestialitate de catre un var indepartat, un baiat in varsta de 17 ani.

- Pe 30 aprilie 2018, o crima infioratoare avea loc la marginea orașului Baia Mare. Estera, o fetița de numai cinci ani, a fost gasita moarta in condiții greu de descris. Mai mult de un an a fost cautat autorul faptei care a oripilat o țara intreaga, iar atunci cand a fost gasit, o alta descoperire cutremuratoare…

- Medicii legiști au stabilit ca fetița de 11 ani din Dambovița data disparuta vineri și gasita moarta a murit sugrumata. Au aparut și imagini din localitatea Gura Șuții cu mașina inchiriata de principalul suspect, un cetațean olandez. Surse din ancheta spun ca mașina circula haotic.Medicii…

- Prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovița a declarat, duminica, faptul ca anchetatorii au un cerc de suspecți in cazul morții fetei de 11 ani din Dambovița, data disparuta vineri și gasita moarta. Potrivit anchetatorilor, fetița a fost ucisa la un interval de maximum 30-35 de minute…

- Copilarie transformata in coșmar, pentru o copila de 10 ani, din Vulcan. Mama acesteia a sesizat poliția, prin intermediul apelului de urgența asupra faptului ca fetița a fost violata de fratele ei, minor in varsta de 16 ani. ”In data de 25.08.2019, ora 00:18, Poliția Municipiului Vulcan,…

- Noi detalii despre discutia pe care Alexandra, fata ucisa la Caracal, a purtat-o cu politistii de la 112. Fata a apucat sa le spuna ca a fost violata, sa faca o descriere a locului în care era ostatica si sa relateze ca agresorul, care a violat-o, este plecat

- Noi pasaje din apelul disperat al Alexandrei, una dintre fetele ucise la Caracal, au fost dezvaluite și sunt imposibil de suportat de ochii sau urechile cetațenilor unei intregi țari. Informațiile ultima ora sunt de-a dreptul infioratoare