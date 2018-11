Stiri pe aceeasi tema

- Asasinii jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi, ucis pe data de 2 octombrie in interiorul consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, s-au debarasat de corpul sau aruncandu-l in canalizare dupa ce l-au dizolvat in acid, a relatat sambata cotidianul turc „Sabah“, citat de AFP.

- Asasinii jurnalistului Jamal Khashoggi, ucis pe 2 octombrie in interiorul consulatului saudit din Istanbul, s-au debarasat de corpul sau aruncandu-l in canalizare dupa ce l-au dizolvat in acid, a relatat sambata cotidianul turc Sabah, citat de AFP. Analiza unor prelevari efectuate in sistemul de canalizare…

- Anchetatorii saudiți trimiși la Istanbul sa ajute autoritațile turce in investigharea cazului jurnalistului Jamal Khashoggi au incercat sa ascunda dovezi ale crimei, a declarat luni un oficial turc de rang inalt, potrivit agenției The Associated Press, potrivit Mediafax. Oficialul,…

- Salah si Abdullah Khashoggi, fiii jurnalistului Jamal Khashoggi, care a fost ucis in interiorul consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, cer autoritatilor sa gaseasca corpul si sa il predea familiei, relateaza CNN.

- Corpul jurnalistului ucis Jamal Khashoggi a fost gasit intr-o fanta din resedinta consulului general al Arabiei Saudite din Istanbul, a declarat pentru Sputnik liderul Partidului Patriotic turc (VATAN), Dogu Perincek.

- Presa tuca a publicat luni noi informatii care-l implica pe printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman, suprnumit ”MBS”, in uciderea la Istanbul a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, cu o zi inainte de dezvaluirile promise de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP, potrivit News.ro.Potrivit…

- Dupa ce a negat insistent acuzatiile privind asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi in cladirea consulatului saudit din Istanbul, Arabia Saudita recunoaste ca barbatul, disparut acum mai bine de 2 saptamani, a fost omorat.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si omologul sau american, Donald Trump, au discutat duminica seara despre asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, ucis in interiorul consulatului tarii sale la Istanbul, a informat Casa Alba. Purtatoarea de cuvant a executivului de la Washington,…