- Asasinii lui Jamal Khashoggi, care a fost ucis in consulatul saudit din Istanbul, au aruncat in canalizare trupul jurnalistului, dupa ce l-au dizolvat in acid. Informația a fost publicata de jurnaliștii cotidianului turc Sabah, citat de AFP. Analiza unor probe prelevate din sistemul de canalizare al…

- Anchetatorii sustin ca trupul jurnalistului a fost dizolvat in acid, iar apoi autorii crimei l-au aruncat in canalizare, noteaza Sabah. Un responsabil turc cu grad inalt a afirmat, luni, ca "ingrijitori" sauditi, intre care un chimist si un expert in toxicologie, au fost trimisi la Istanbul pentru a…

- Asasinii jurnalistului Jamal Khashoggi, ucis pe 2 octombrie in interiorul consulatului saudit din Istanbul, s-au debarasat de corpul sau aruncandu-l in canalizare dupa ce l-au dizolvat in acid, a relatat sambata cotidianul turc Sabah, citat de AFP. Analiza unor prelevari efectuate in sistemul de canalizare…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a afirmat ca Arabia Saudita poarta responsabilitatea de a afla ce s-a intamplat cu trupul jurnalistului disident Jamal Khashoggi, asasinat in interiorul consulatului saudit din Istanbul pe 2 octombrie, relateaza marti Reuters. Potrivit agentiei de…

- Potrivit uneia din sursele citate, dovada audio este 'convingatoare' si ar putea pune o presiune suplimentara asupra Statelor Unite pentru a face Arabia Saudita raspunzatoare pentru moartea lui Khashoggi. Ramane neclar deocamdata cine i-a pus la dispozitie Ginei Haspel inregistrarea audio. Relatare,…

- "Ministrul de interne ia masurile necesare pentru a-i impiedica pe suspecti sa intre in Marea Britanie", a declarat in parlament premierul britanic Theresa May. "Daca respectivii dispun de vize, aceste vize vor fi revocate de azi", a adaugat Theresa May, precizand ca urmeaza sa discute in cursul…

- Politistii turci, care au efectuat doua perchezitii in consulatul general al Arabiei Saudite dupa uciderea lui Khashoggi, la 2 octombrie, nu au primit permisiunea de a face cautari in gradina misiunii diplomatice si sa cerceteze un put care se afla acolo, precizeaza Anadolu.Aceasta noua…

- Gina Haspel, sefa CIA, a plecat luni in Turcia pe fondul presiunii crescande exercitate de comunitatea internationala asupra Arabiei Saudite in urma asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit publicatiei The Washington Post, citata marti de EFE. Sosirea Ginei Haspel in Turcia…