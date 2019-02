Stiri pe aceeasi tema

- Motivarea sentinței de condamnare a lui Darius Valcov, in prima instanța, la 8 ani de inchisoare cu executare a fost redactata de magistrații instanței supreme, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare. Motivarea a fost finalizata la mai bine de un an de la pronunțarea deciziei in procesul in care…

- Dezbaterile pe tema realizarii unei noi strategii pentru imbunatatirea situatiei etnicilor romi din tara noastra au debutat marti, iar la prima intalnire din seria dedicata acestei teme au participat consilierul de stat Dana Varga, secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, si presedintele Agentiei…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au terminat de redactat motivarea sentintei in procesul in care Darius Valcov a fost condamnat la 8 ani de inchisoare pentru coruptie, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Redactarea motivarii a durat mai mult de un an, sentința in prima…

- Consilierul premierului pe probleme economice, Darius Valcov, a declarat ca anul acesta, in toamna, trebuie sa se termine Magistrala 5 de metrou, dar nu vom avea metrou, pentru ca magistratii Curtii de Apel Bucuresti nu au dat nici acum, termen in dosarul contestatiilor.

- Angajatii din sistemul public vor avea salarii mai mari Salariul minim pe economie se majoreaza începând de astazi. De la 1.900 de lei pe luna, acesta va ajunge la 2.080 de lei, iar pentru persoanele cu studii superioare - la 2.350 de lei pe luna. Angajatii din sistemul public…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a explicat decizia Guvernului de a da OUG in domeniul economic.„Guvernul Romaniei a decis plafonarea prețului la gaze și la energie electrica pentru consumatorii casnici pentru urmatorii trei ani de zile. Și pentru consumatorii industriali…

- Completul de 5 de la Curtea Suprema, care in iunie a dictat patru ani de detentie pentru Alina Bica, a motivat decizia. Judecatorii spun ca procurorii au reusit sa demonstreze ca fostul magistrat a incercat sa il ajute pe omul de afaceri Ovidiu Tender sa scape de inchisoare, iar pedeapsa de 4 ani in…

