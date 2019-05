Detalii in premiera cu noua utilitara Renault Master 2.3 BlueDCI facelift 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Pana in 2024, o zona gri de 10 ha din inima Iasului - locatia fostei Fabrici de matase „Tomiris", se va transforma intr-un complex imobiliar modern - Silk District - care prevede amenajarea a 2.500 de locuinte, a 100.000 mp de birouri Clasa A, a unui hotel cu 160 de camere si sali de conferinte, precum…

- Honda dezvaluie toate caracteristicile modelului actualizat HR-V pe care l-a prezentat la sfarsitul verii anului trecut, impreuna cu detalii despre motorizarile disponibile sub capota.Noul Honda HR-V facelift este numit drept cel mai sofisticat SUV subcompact al marcii facut pana in prezent. Stilul…

- Laserul de la Magurele, proiect cofinantat din fonduri europene cu 311 milioane de euro, a atins 10 PetaWatts, cea mai mare putere din lume. Guvernul organizeaza, miercuri, un eveniment pentru a marca aceasta premiera mondiala. ”Premiera mondiala in proiectul Sistemul laser de mare putere…

- Piața auto din Romania a inceput anul cu o surpriza majora. Dupa ce ani de zile a ocupat prima poziție in preferințele clienților, Dacia Logan a pierdut cel puțin temporar fotoliul de lider in favoarea unui model care pana in prezent era apreciat in special de cumparatorii din Europa de Vest. Dacia…

- Acum întreaga gama beneficiaza de un update important: T6.1. Cea mai noua versiune a acestui model legendar. Digitalizat și conectat. Ce aduce nou? O varietate de sisteme de asistența, instrumente digitale în premiera și cea mai noua generație de sisteme infotainment Volkswagen…

- SsangYong a publicat primele imagini și detalii referitoare la noua generație Korando. SUV-ul constructorului sud-coreean va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva, eveniment care iși deschide porțile in 5 martie. La nivel exterior, noua generație Korando preia o serie de linii estetice…

- Mitsubishi Motors Corporation (MMC) va dezvalui in premiera publica mondiala la Salonul Auto de la Geneva modelul ASX din gama anului 2020, care nu este altceva decat un facelift realizat putin mai radical, al patrulea deja pentru aceasta generatie!

- Incepand cu 2016, BMW Alpina B7 a condus portofoliul de modele modificate ale atelierului de tuning, impresionand pasionatii din intreaga lume cu performanțe excepționale și o experiența de conducere nedepașita. Dupa ce a fost supus unor actualizari cuprinzatoare, modelul intra intr-o noua era in 2019…