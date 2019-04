Stiri pe aceeasi tema

- Corpul de Control al ministrului Transporturilor va efectua in perioada urmatoare un control tematic la Metrorex cu privire la aspectele semnalate de membrii USLM (Unitatea - Sindicatul Liber Metrou), informeaza ministerul de resort printr-un comunicat de presa. Joi, la sediul Ministerului…

- Marius Bodea afirma, intr-un comunicat de presa, ca TAROM poate ramane in zilele urmatoare fara certificatul de operator aerian emis de Autoritatea Aeronautica Civila Romana din cauza faptului ca "guvernul a provocat o criza in conducerea companiei". Bodea a precizat ca ministrul Transporturilor…

- Concret, la 26 februarie 2019, Adunarea Generala Extraordinara de la Transelectrica a votat impotriva majorarii cu 18 milioane lei a capitalului social al filialei SMART SA, societate la care Transelectrica detine aproximativ 70% din actiuni, iar Ministerul Economiei 30% din capitalul social.…

- ​Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) RCS&RDS a confirmat luni, 11 martie, numirea lui Dan Ionița (40 de ani), co-director financiar al companiei, în calitate de membru neexecutiv cu drepturi depline în cadrul Consiliului de Administrație (CA) al companiei, a anunțat marți grupul DIGI.…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii BTT Perla Costinestiului s a intrunit in sedinta la data de 11 ianuarie 2019, la sediul din localitatea Costinesti, pentru a lua mai multe hotarari cu privire la conducerea firmei. Datele au fost publicate recent in Monitorul Oficial al Romaniei.…

- Adunarea Generala a Actionarilor societatii Electrocentrale Constanta SA, avand in vedere prevederile Legii Societatilor nr. 31 1990, in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor Ordinului ministrului Energiei nr. 230 21.12.2018, a decis, la sfarsitul anului trecut, in prezenta actionarilor, revocarea…

- "Consiliul de Administratie al filialei din Romania a societatii RCS & RDS S.A. a fost informat cu privire la demisia domnului Ioan Bendei (vicepresedinte si administrator executiv in cadrul Consiliului de Administratie), care a decis, din motive personale, sa renunte la pozitia detinuta in cadrul…

- ​Ioan Bendei, vicepreședinte și administrator al RCS&RDS, și-a prezentat marți demisia din cadrul Consiliului de Administrație al companiei, decizie luata 'din motive personale', se arata într-un comunicat pe burs[ al grupului DIGI. Ioan Bendei va ramâne în cadrul DIGI,…