Stiri pe aceeasi tema

- Detalii noi privind explozia de la Criuleni. Doi copii se jucau cu o grenada si la un moment dat au detonat-o. In urma exploziei, un minor de 10 ani a decedat pe loc, iar altul, de 11, a fost dus la spital.

- Fosta Miss Moscova Oksana Voevodina traiește o viața de basm alaturi de regele unei provincii din Malaezia. Muhammad a abdicat in ianuarie 2019, dupa nunta controversata alaturi de Oksana, in capitala Rusiei, in noiembrie 2018, informeaza stirileprotv.ro.Citește și: ALDE AMENINȚA cu ruperea…

- Dupa ce actorul american Cameron Boyce, star al productiilor Disney Channel „Jessie“ si „Descendants“, a murit sambata, 6 iulie, la varsta de 20 de ani, mai multe vedete i-au transmis mesaje emotionante de adio, printre care Adam Sandler (52 de ani), Salma Hayek (52 de ani) si alti colegi ai postului…

- Noua ofiteri de politie sunt cercetati de conducerea Politiei Romane pentru moartea politistului Cristian Amariei care a fost impuscat in misiune cu doua gloante de urmaritul international, Marcel Lepa, cautat pentru talharie. A fost dezvaluit filmul actiunii de prindere a talharului Marcel Lepa.

- Noua ofiteri de politie sunt cercetati de conducerea Politiei Romane pentru moartea politistului Cristian Amariei care a fost impuscat in misiune cu doua gloante de urmaritul international, Marcel Lepa, cautat pentru talharie. A fost dezvaluit filmul actiunii de prindere a talharului Marcel Lepa.

- Acum 10 ani, lumea muzicii pop și-a pierdut Regele. Michael Jackson a murit la doar 50 de ani, chiar inainte de a-și relansa cariera. A lasat in urma o moștenire muzicala de necontestat, dar și o viața personala tumultoasa.

- Liderul Partidului Democrat (PD), Vladimir Plahotniuc, ar fi plecat pentu cateva zile din tara, sa-si vada familia. Informatia apare intr-un comunicat postat pe siteul PD, dar care nu a fost transmis redactiilor, informeaza Unimedia. Comunicatul a fost publicat la 1.30, dupa ce au…

- Omenii legii ofera noi detalii despre barbatul din Nisporeni ce a fost impușcat mortal la data de 25 mai curent de catre un tanar. In acest sens, Poliția susține ca sunt intreprinse actiuni de urmarire penala pentru stabilirea locului aflarii altor persoane care s-au aflat la locul faptei.