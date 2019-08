Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca anchetatorii au gasit telefonul de pe care a fost apelata familia Luizei, dupa dispariția fetei, potrivit Antena 3. Atunci, familiei Luizei Melencu i se spunea ca fata se indreapta spre Elveția. Telefonul de pe care a fost apelata familia fetei care a disparut din 14 aprilie a…

- Noi indicii in cazul celor doua fete disparute la Caracal Foto: Agerpres/EPA. Anchetatorii care se ocupa de cazul Caracal au ridicat noi probe biologice din casa si curtea principalului suspect, Gheorghe Dinca. În plus, a fost recuperat si telefonul Alexandrei Macesanu si cartela sim. Purtatorul…

- La 6 zile dupa ce Gheorghe Dinca - principalul suspect in cazul dispariției Alexandrei Maceșanu si a Luizei Melencu - a fost retinut de politie, nimeni nu poate sa spuna clar ce s-a intamplat cu cele doua fete.

- Procurorii DIICOT au dispus, duminica seara, extinderea urmarii penale fata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, si pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, a anuntat Giorgiana Hosu, procurorul sef adjunct…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a facut o dezvaluire incredibila, in urma cu puțin timp, la digi24. „Verișoara mea, mama Alexandrei, a fost sunata de un alt barbat vineri, in jurul orei 7.30, dupa ce Gheorghe Dinca fusese arestat. Dinca fusese arestat la ora 6.00! Mama Alexandrei era…

- Soc total in cazul Alexandrei Macesanu, una dintre presupusele victime ale lui Gheorghe Dinca! Inainte ca aceasta sa fi fost ucisa in Caracal, a sunat la 112, dar nu de pe telefonul ei, asa cum a crezut toata lumea.

- Detalii din ce in ce mai socante ies la iveala in cazul Alexandrei Macesanu, tanara care ar fi fost ucisa in Caracal de catre Gheorghe Dinca. Mama fetei a fost sunata joi, in ziua in care si adolescenta a sunat a 112, si i s-a spus ca fiica ei va pleca in strainatate cu iubitul ei.

- O serie de telefoane misterioase primite de parinții Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu, dupa ce au fost rapite, ii preocupa pe anchetatori. In ambele cazuri, familiile au fost apelate de necunoscuți care au incercat sa induca piste false, anunțand ca adolescentele au plecat din țara.…