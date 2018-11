Stiri pe aceeasi tema

- Marius Pieleanu considera ca din toate scandalurile actuale, dosarul lui Calin Popescu Tariceanu, audierea lui Carmen Iohannis in dosarul retrocedarilor, dar și atacul la PSD, caștigator este Dacian Cioloș. „Pentru domnul Cioloș se pare ca se aliniaza astrele. Are toate motivele din lume sa…

- ''Domnule Tariceanu, dumneavoastra ați fost ascultat, filat, vreme de 7 - 8 ani de zile in dosarul Microsoft. La un moment dat, ați primit o hartie potrivit careia acțiunea penala s-a incheiat, motiv pentru care onorata procuratura va informeaza ca ați fost ascultat și nu s-a gasit nimic. S-a redeschis…

- Adrian Țuțuianu, despre Liviu Dragnea: "Percepția publica este aia ca Omul (n.n.Liviu Dragnea) are niște probleme și tot ceea ce faceți voi cu Justiția este pentru a-l salva pe el. Asta este percepția, iar opinia publica judeca dupa percepții. O tema care ma ingrijoreaza pe mine este urmatoarea:…

- Fostul sef al Cancelariei de pe vremea cand Calin Popescu Tariceanu era premier a aflat, recent, ca instanta a dispus achitarea sa pentru acuzatia de marturie mincinoasa pe care i-au adus-o lui Dorin Marian procurorii anticoruptie. Dosarul vizeaza retrocedarea unei suprafete din Padurea Snagov si a…

- Fostul sef al Cancelariei lui Calin Popescu Tariceanu, in mandatul de prim-ministru, Dorin Marian, a fost achitat in dosarul in care era cercetat de DNA pentru marturie mincinoasa in legatura cu retrocedarea unei suprafete din padurea Snagov si a Fermei Regale Baneasa. Procurorii DNA Brasov incepusera…

- Fostul ministru Elena Udrea afla luni, 1 octombrie, daca incepe procesul in dosarul Hidroelectrica, informeaza Realitatea Tv.Fostul ministru Elena Udrea si omul de afaceri Dan Andronic au fost trimisi in judecata, in decembrie 2012, de procurorii DNA, pentru trafic de influenta si spalarea…