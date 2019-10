Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania Victor Ponta a anuntat miercuri,dupa intalnirea cu premierul desemnat Ludovic Orban, ca parlamentarii formatiunii nu vor vota noul guvern, pentru ca el nu crede in solutia unui Guvern fara majoritate parlamentara. Premierul desemnat, Ludovic Orban, spune ca se astepta la pozitia…

- Negocierile dintre premierul desemnat, Ludovic Orban si partidele parlamentare s-au incheiat, miercuri, cu un esec. Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta, nu voteaza Cabinetul PNL, astfel ca, teoretic, Orban nu are voturile pentru a-si trece Guvernul in Parlament. Ludovic Orban a declarat, dupa…

- "Guvernul aceasta monocolor nu se poate salva. Nu poate fi investit si nu poate functiona daca nu il sustine nimeni. Nu ai cum sa treci buget si masuri de reforma. Astept ca oamenilor sa le treaca criza asta ca ei au tot, astept sa se aseze toata lumea cu mintea la cap, sa faca un proiect de guvernare…

- Liderul ALDE și cel al Pro Romania, Calin Popescu Tariceanu și Victor Ponta, merg, astazi, la consultari cu președintele Klaus Iohannis.Surse politice ne-au explicat ca cele doua partide au poziții sensibil diferite. ALDE ar susține guvernul Orban, dar numai daca liberalii o lasa mai moale…

- Fostul deputat ALDE Mihai Nita, care mai apoi s-a inscris in Pro Romania, a batut astazi palma cu PSD, sustin surse politice pentru „Adevarul”. Apropiat al lui Paul Stanescu, Nita se dezice de motiunea de cenzura impotriva guvernului Dancila, in contextul in care Victor Ponta miza ce votul acestuia

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, intenționeaza sa renunțe la candidatura la alegerile prezidențiale. Anunțul ar urma sa fie facut luni, la ora 16:00, au declarat surse politice pentru Mediafax. Retragerea lui Tariceanu vine in contextul in care Pro Romania (partidul lui Victor Ponta) și ALDE discuta…

- Cei trei vor discuta despre formula in care vor merge mai departe in coaliția de guvernare, potrivit Mediafax. Discuțiile vor continua in week-end. Discuțiile au loc in contextul in care ALDE și-a aratat nemulțumirea fața de rectificarea bugetara facuta de PSD, și anume realocarea unor sume…

- Liderii PSD și ALDE, Viorica Dancila și Calin Popescu Tariceanu, au programata miercuri o intalnire la Palatul Victoria, potrivit Digi24. Intalnirea ar urma sa aiba loc dupa ce Tariceanu si Victor Ponta au discutat miercuri dimineata despre o alianta politica, iar Ponta cere ALDE sa iasa de la guvernare.De…