Detalii exclusive din ancheta: Soferul care l-a accidentat mortal pe militarul de pe Fregata Regele Ferdinand“ s-a intors la locul faptei, dupa care a plecat (video)

Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta continua cercetarile specifice in dosarul in care un tanar este acuzat de producerea teribilului accident de la finele lunii trecute de pe soseaua Mangaliei din Constanta, eveniment in urma caruia un militar Cosmin Duca de pe Fregata "Regele Ferdinandldquo; a fost accidentat mortal. In prezent, inculpatul se afla sub control judiciar. Conform anchetatorilor, la data de 28 octombrie, ora 04.50, pe soseaua Mangaliei din municipiul Constanta, in apro ...