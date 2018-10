Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Niculescu nu mai este antrenorul echipei Dinamo, anuntul oficial fiind postat chiar pe pagina de Facebook a clubului din ”Stefan cel Mare”. Fostul golgheter a fost principal in trei partide, in care a acumulat o victorie, un egal si o infrangere, iar in locul acestuia ar urma...

- Mircea Rednic, 56 de ani, a semnat noaptea trecuta pe doi ani cu Dinamo, informație anunțata in exclusivitate de GSP.ro (DETALII)! Antrenorul era liber de contract dupa desparțirea de Al Faisaly. "Puriul" e la al 4-lea mandat in "Ștefan cel Mare". Daniel Pancu, proaspat numit antrenor la Rapid, s-a…

- Dinamo nu sta deloc bine in clasament, nici dupa ce Claudiu Niculescu l-a inlocuit in functia de antrenor principal pe Florin Bratu. Echipa din ”Stefan cel Mare” este pe locul 12, antepenultimul din Liga 1 Betano, lucru care i-ar fi determinat pe sefii clubului alb-rosu sa mute, din...

- Ionel Danciulescu, 41 de ani, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria lui Dinamo și a Romaniei, a primit interdicție in Ștefan cel Mare! Dupa ce și-a dat demisia, fostul director general al "cainilor" a mers in continuare la meciurile "cainilor" pentru ca are o relație foarte stransa cu jucatorii.…

- Invins clar de Dinamo, 3-1 la Galati, Florentin Petre (43 de ani) nu uita de perioada glorioasa petrecuta in Stefan cel Mare si anunta ca, la un moment dat, va calca pe urmele lui Claudiu Niculescu si va deveni, la randul lui, antrenorul "cainilor".

- Conducerea clubului de fotbal FC Dinamo a fost contestata, luni, de aproximativ 15 suporteri în timpul si dupa conferinta de presa organizata la stadionul din Soseaua Stefan cel Mare cu ocazia prezentarii oficiale a noului antrenor al echipei, Claudiu Niculescu.

- Inaintea de Poli Iași - Dinamo 0-1, Ionel Danciulescu și-a anunțat demisia din funcția de director general și a fost criticat dur de Florin Bratu. Dinamo a anunțat azi desparțirea oficiala de Florin Bratu (Detalii aici), lucrurile ar putea lua o turnura interesanta. Ionuț Negoița, finanțatorul lui Dinamo, vrea…