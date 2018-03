Stiri pe aceeasi tema

- Anunțat ca fiind destinație pentru un nou magazin in Romania, municipiul Timișoara ar putea avea o unitate comerciala sub sigla Ikea. Anunțat pentru anul 2020, acesta ar putea fi construit in Dumbravița, comuna periurbana a capitalei Banatului.

- Gigantul DIY IKEA se pregatește pentru al treilea magazin din Romania. In acest sens, compania a notificat Primaria... The post IKEA deschide un centru comercial langa Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- In total, 10.764 de elevi din Timișoara vor primi burse de la primarie. Fie ca este vorba despre burse lunare de performanța, de merit sau de studiu, dar și despre burse sociale, sumele vor fi cuprinse intre 70 și 100 de lei, in funcție de categorie. Bursele de performanța sunt de cate 100…

- Comunele limitrofe Timisoarei au cunoscut o dezvoltare fara precedent in ultimii ani. Se constata un interes tot mai crescand pentru... The post Dezvoltare fara precedent a comunelor de langa Timișoara. Ce se va face la Giroc, Dumbravița, Moșnița, Bucovaț și Remetea appeared first on Renasterea banateana…

- Un echipaj de jandarmi din Timisoara a depistat doua persoane care braconau pe un fond de vanatoare din judetul Caras- Severin, langa domeniul detinut de omul de afaceri Ion Tiriac si unde acesta a organizat, anul trecut, o partida de vanatoare. Braconierii au fost opriti cu focuri de arma.…

- Pompierii au intervenit pentru indepartarea unor elemente metalice de pe o poarta de intrare in Timișoara, acesta fiind una similara celei care a cazut in 2017 in timpul unei furtuni si a ucis un tanar . Pompierii din Timisoara au fost chemati luni, sa intervina pentru indepartarea unor elemente metalice…

- Sub un cod galben de vant și informare meteo de ploaie – așa a fost luni dupa-amiaza Timișoara. Pompierii au fost chemați sa intervina la poarta de pe Calea Aradului, pentru a indeparta anumite elemente care ar fi putut sa cada sub rafale. In noiembrie 2017, de pe poarta „estetizata” cu 50.000 de euro…

- Se discuta de cațiva ani buni despre reabilitarea centrului orașului. Conducerea municipalitații a anunțat in repetate randuri ca se dorește inlocuirea pavajului cu piatra naturala, dar cu pastrarea desenului actual. Se va cunoaște exact noua imagine a Pieței Victoriei abia dupa ce va fi gata…

- Produsele din piața volanta de langa stadionul ”Dan Paltinișanu” sunt foarte cautate de timișoreni. Deși in urma cu mai bine de un an s-a promis ca numarul acestor piețe va crește, acest lucru nu s-a mai intamplat. Obișnuiți cu promisiuni din partea administrației locale, timișorenii continua sa aștepte.…

- Intr-o comuna de langa Timisoara, bugetul local pe 2018 va finanța o serie de obiective care vin sa completeze ceea ce s-a facut pana acum... The post O comuna de langa Timisoara va deveni mult mai atragatoare pentru cei care-si doresc o casa appeared first on Renasterea banateana .

- ”Am decis ca e nevoie de mai multe camere si vom extinde in acest an sistemul de supraveghere video", sustine primarul comunei. The post Pentru liniștea comunitații, edilii unei localitați de langa Timișoara extind sistemul de supraveghere video appeared first on Renasterea banateana .

- Momax deschide la Timisoara un nou retailer de mobila si accesorii din Romania, in data de 8 martie, in urma unei investitii de aproximativ patru milioane de euro. Aici vor lucra 100 de persoane, dintre care 25 sunt pensionare, transmite corespondentul MEDIAFAX. Magazinul de mobila si…

- Proiectul de largire la patru benzi a drumului care duce de la Timișoara la Dumbravița și apoi spre Giarmata și autostrada a fost, in sfarșit, semnat. Din cauza stalpilor de troleibuz insa, șoseaua ar putea sa nu fie gata mai devreme de 4 ani și jumatate.

- Aproximativ 200 de elevi s-au intrecut, la finele saptamanii trecute, in cadrul celei de-a doua editii a concursului centrelor de excelenta Info(1) Cup. Competitia a fost organizata de Centrul Județean de Excelența Prahova, in parteneriat cu centrele de profil din Olt, Neamț, Salaj, Satu Mare, Iasi,…

- "Va fi un loc mai potrivit pentru cununiile civile, deoarece este si foarte aproape de primarie, dar e si un cadru mai frumos pentru astfel de momente The post Cununiile civile devin ceva mai romantice intr-o comuna de langa Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- In ultimele zile, cel care ocupa fotoliul de primar al Timișoarei de șase ani, a dat vina in mai multe situații pe fosta administrație, chiar și pentru felul in care s-a facut deszapezirea orașului, conform unor contracte incheiate pe vremea lui Ciuhandu, dar prelungite totuși pe vremea lui Robu.…

- CHEFI LA CUTITE 2018: Peste 2000 de pasionați de gatit și-au facut apariția la preselecțiile din cele patru orașe din țara- Timișoara, Cluj Bapoca, București și Iași, iar in momentul de fața cei mai buni 230 de bucatari au o șansa de a demonstra ca merita sa faca parte din echipele chefilor Bontea,…

- Aula „Stefan Cicio Pop” din cadrul Universitații de Vest „Vasile Goldiș” din Arad va gazdui astazi, 27.02.2018, ora 12, lansarea revistei bilingve (romana și engleza) cu titlul: „Timișoara, pol al turismului cultural banațean”, in care un capitol reflecta evenimente publice din Arad.…

- FC Viitorul a invins CSM Poli Iasi, scor 1-0, in ultima etapa a sezonului regulat. Ambele echipe s-au calificat in play-off-ul Ligii I. Formatia FC Viitorul a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa CSM Poli Iasi, in etapa a XXVI-a, ultima a sezonului regulat al Ligii I. Ambele echipe…

- Explozie imobiliara intr-o comuna de langa Timisoara. "Nu exista saptamana ca sa nu vina cineva pentru a se interesa de un teren pentru casa", spune... The post Explozie imobiliara intr-o comuna de langa Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Atelier cofetarie traditionala ”Emiliano” cautam pentru angajare: – personal cu experienta in domeniul cofetarie si patiserie – personal pentru activitati de munca necalificata si ajutor – personal pentru intretinere, curatenie, spalat vesela in timpul programului…

- Compania aeriana Ryanair a anunțat, joi. ca iți va inchide birourile din Timișoara incepand cu 25 martie. Doua curse din Timișoara spre Milano și București vor continua sa opereze conform programului de zbor din 2018, mai precizeaza compania, intr-un comunicat de presa. Toți clienții vor fi notificați…

- Veste buna pentru romanii care doresc sa obțina credite. Comisiile reunite ale Senatului, cea economica, juridica si de buget finante, au avizat favorabil, marți, 20 februarie, doua dintre cele trei proiecte de lege ale senatorului liberal Daniel Zamfir. Amendamentele legii care prevede plafonarea dobanzii…

- „Ca sa ințelegeți cat de jalnic se mișca Ministerul Transporturilor și compania de drumuri CNAIR, amintesc ca pentru acest proiect intitulat “Drum de legatura Autostrada A1 Arad – Timișoara – DN 69” licitația pentru studiul de fezabilitate a fost lansata la sfarșitul lui 2014, iar azi in…

- Transferat in aceasta iarna de la Zimbru Chisinau, goalkeeperul moldovean Denis Rusu si-a facut debutul in poarta Iasiului mai repede decat se astepta. La pauza meciului cu FC Botosani, Rusu a fost anuntat sa se echipeze pentru a-i lua locul titularului Koselev, care acuza dureri la spate si nu…

- Proiectul largirii la patru benzi a drumului care duce de la Timișoara la Dumbravița și apoi spre Giarmata, facand legatura cu autostrada, intra in linie dreapta. Președintele Consiliului Județean Timiș a spus ca in doua saptamani s-ar putea semna contractul de finanțare pentru investiția…

- Zeci de persoane au fost evacute in urma cu scurt timp din zona magazinului Kaufland, situat in comuna Dumbravita. La fata locului intervin de urgenta echipaje din partea ISU, politie, jandarmi si Del Gaz Grid, dupa ce o conducta magistrala de gaz metan a fost fisurata. Circulatia in zona a fost oprita,…

- Proiectul de largire la patru benzi a drumului care duce de la Timișoara la autostrada, prin Dumbravița și Giarmata, va fi semnat in scurt timp. Primaria Timișoara este partener, alaturi de CJ Timiș, dar Nicolae Robu este nemulțumit. El spune ca va dura prea mult și spune ca la Timișoara se modernizeaza…

- Cateva zeci de persoane au fost evacuate si circulatia a fost oprita, miercuri, pe o strada din localitatea Dumbravita, pe drumul dintre municipiul Timisoara si Aeroportul International "Traian Vuia", dupa ce un sofer a intrat cu masina intr-o magistrala de gaz pe care a fisurat-o, existand pericol…

- Mobilizare impresionanta de forțe pe o strada din localitatea timișeana Dumbravița, de langa Timișoara. Peste 60 de persoane au fost evacuate, dupa ce o mașina ar fi lovit o conducta magistrala de gaz metan. Pompierii de la ISU Timiș, muncitorii de la DelGaz și EON și mai mulți agenți de poliție s-au…

- Cand scriam, in iunie 2017, in articolul "Mausoleul din Dumbravița a papat banii europeni degeaba", ca "serialul dezvaluirilor facute de Renașterea banațeana pe tema ilegalitaților... The post Mascarada intr-o primarie de langa Timișoara, autoritațile inchid ochii! Inregistrari audio și video appeared…

- Reprezentanții Poliției Locale patrulau, aproape de miezul nopții, in cartierul Șagului. Langa un restaurant au remarcat doi tineri care „se mișcau necontrolat, avand o stare euforica”. S-au apropiat de ei și i-au luat la intrebari, moment in care unul dintre ei a incercat sa fuga. N-a ajuns…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, sustine maine partida din etapa a 24 a a Ligii 1, intalnind in deplasare, de la ora 18.00, Juventus Bucuresti.In clasament, FC Viitorul ocupa locul sase, cu 35 de puncte, in vreme ce echipa din capitala e ultima in ierarhie pozitia a 14 a , cu zece puncte.Chiar daca…

- Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania, APFR Timisoara, lanseaza proiectul POCU/82/3/7/104331 cu titlul ”Centrul de excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest”. Proiectul are o valoare totala de finantare de 10.826.950,75 lei din Fondul Social European prin Programul Operational…

- Site-urile de rezervari ale celor doua mari companii aeriene low cost Ryanair și Wizz Air dau o veste foarte proasta romanilor și strainilor care intenționeaza sa calatoreasa in țara noastra. Potrivit sistemului de rezervari online, ultimele zboruri pe care Wizz Air le va opera intre Timișoara și Eindhoven…

- In filiala Timiș a Uniunii Salvati Romania (USR) au avut loc alegerile pentru desemnarea membrilor echipelor de conducere, arbitraj si control, precum si componenta Biroului Judetean. In urma votului la care au participat 50 de delegați din organizațiile locale a fost reconfirmat in…

- Programul partidelor care vor avea loc, in perioada 16 februarie - 19 februarie, in etapa a XXV-a a Ligii I: Etapa a 25-a Vineri, 16 februarie LIGA 1 LIVE VIDEO DIGI SPORT SAU TELEKOM SPORT Ora 18:00 Gaz Metan Medias - Juventus Bucuresti Ora 20.45 FC Voluntari - CS U Craiova…

- Este una dintre putinele localitati din judet in care nu se poate vorbi de fenomenul imbatranirii demografice. In ultimii ani, numarul copiilor a crescut simtitor, de si aici necesitatea ridicarii a doua noi gradinite. Se intampla la Sacalaz. Silviu Brindusa, viceprimarul comunei, ne-a precizat ca este…

- „Polițiștii locali au continuat in aceste zile acțiunile pentru depistarea persoanelor care iși improvizeaza adaposturi in diverse zone din oraș, creand disconfort celorlalți cetațeni și facand mizerie acolo unde iși fac adaposturi. Astfel, dupa ce saptamana trecuta s-a acționat in zona Mehala…

- Vanzarea unuia dintre cele mai mari centre logistice din zona Timisoarei va fi parte a unei tranzactii apreciata in piata la 9 milioane de euro. Parcul Logistic Olympian va fi cedat de cei de la Helios Phoenix catre fondul de investitii Secure Property Development & Investment.

- Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a afirmat, luni, ca rechizitoriul in care a fost acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani a fost restituit procurorilor, de instanta, si anulat ca nelegal. De asemenea, el a spus ca nu este o rusine ca o firma privata…

- Ajuns la editia a V-a, Campionatul de Bine, organizat de Bursa Binelui, a intrat in ultima etapa a competitiei, Finala Plina de Bine, cu 44 de proiecte sustinute de catre 43 de organizatii neguvernamentale. Etapa decisiva a Campionatului de Bine se desfasoara pe parcursul a 5 saptamani anul acesta:…

- SC Valcon Diffusione Moda SRL angajeaza: confectioneri textile, muncitori necalificati, personal pentru faza de calcat Program de lucru: un singur schimb Se ofera: salariu atractiv+tichete de masa Pentru informatii: Timisoara, stra Calea Aradului, nr 48 (in curte in spatele…

- Eugen Stoina, procurorul care in 11 ianuarie a fost implicat intr-un accident cu patru mașini in Capitala, iar ulterior s-a descoperit ca a avut o alcoolemie mare in sange, a fost transferat de la DNA la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu. Mai exact, Sectia pentru procurori din Consiliul Superior…

- In anul 2017 au fost autorizați aproximativ 60.000 de metri patrați in Timișoara in complexe rezidențiale noi, in creștere cu 10% fața de anul 2016. La aceștia se adauga aproximativ 40.000 de metri patrați autorizați in comunele limitrofe orașului, potrivit datelor companiei de consultanța…

- Liga 1 se va relua pe 2 februarie cu meciul dintre Sepsi și ACS Poli Timișoara. LPF a anunțat programul etapelor 23 și 24 din primul eșalon. Etapa a 23-a Vineri, 2 februarie Ora 18.00 Sepsi OSK - Poli TimișoaraOra 20.45 FC Viitorul - Astra Giurgiu Sambata, 3 februarie Ora 18.00 FC Voluntari – Poli IașiOra…

- Duminica, 7 ianuarie, a fost ultima zi de Targ de Craciun la Timișoara iar casuțele din centrul orașului și-au inchis porțile și vor fi demontate. Totuși, timișorenii se vor mai putea bucura inca o saptamana de luminițele de sarbatoare, asta datorita comunitații sarbe și a celor care sarbatoresc revelioniul…

- Principalii factori care au condus la creșterea prețurilor locuințelor noi din Timișoara in 2017 au fost, potrivit lui Catalin Tomescu, reprezentant al companiei de consultanța imobiliara Eugene Estate din Timișoara, puterea de cumparare și creditarea. ”Principalii factori care au condus la…

- Potrivit Tion.ro, Administrația locala din Timișoara a introdus reguli noi pentru parinții și copiii care iși petrec timpul liber in spațiile de joaca din parcuri. Astfel, consilierii locali au decis in ultima ședința din acest an, copiii care au mai mult de 14 ani sau cei care au o greutate…

- Skateparkul din Parcul Central mai așteapta. Licitația pentru desemnarea unei firme constructoare a fost retrasa de pe SEAP, pentru ca proiectul este cu probleme. Reprezentanții primariei au vrut sa foloseasca același proiect care era cu probleme inca de la prima licitație. Au decis insa sa retraga…