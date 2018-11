Detalii despre starea de sanatate a lui Florin Busuioc: I-ar putea fi montat un nou stent

Actorul Florin Busuioc va mai ramane internat cateva zile la Institutul pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu”, surse medicale declarand ca acesta va fi supus unei proceduri de montare a unui al doilea stent, la inceputul saptamanii viitoare. Florin Busuioc se simte bine, nu mai este dependent de aparate si umbla cativa pasi in salon. Totodata, actorul isi aminteste ce s-a intamplat in ziua in care a facut infarctul, au declarat, pentru Mediafax, surse medicale. Actorul va ramane sub supraveghere si in zilele urmatoare, luni sau marti fiind posibila montarea unui al doilea stent.…