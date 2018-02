Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, vor parcurge in caleasca orasul Windsor dupa ceremonia de casatorie, care va avea loc pe 19 mai, de la ora 12.00, a anuntat palatul Kensington, resedinta princiara, pe contul oficial de Twitter, transmite AFP.

- La Palatul Regal din Londra, zilele pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle sunt numarate. Lista invitaților a fost facuta, locul ceremoniei religioase a fost stabilit, la fel și cel al recepției de dupa, așa ca mai sunt doar cateva detalii de pus la punct. In acest sens, Palatul Kensington a…

- Printesa Eugenie, una dintre nepoatele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, se va casatori cu logodnicul ei, Jack Brooksbank, pe 12 octombrie, a anuntat vineri tatal ei, printul Andrew, citat de DPA. "Asa cum s-a anuntat anterior, nunta va avea loc la capela St. George de la Castelul Windsor",…

- Prințul Harry și Meghan Markle au efectuat zilele acestea o vizita oficiala in Țara Galilor, iar cu aceasta ocazie au primit cadou un tort de nunta facut din branza, scrie The Sun. Tortul cu cinci etaje facut din mai multe role de branza tradiționala din Țara Galilor a fost facut de compania Snowdonia…

- Dupa ce si-a inchis blogul, "The Tig", in aprilie 2017, si si-a intrerupt aparitiile pe micul ecran in noiembrie, actrita americana si-a inchis si conturile de Twitter si Instagram."Domnisoara Markle se simte recunoscatoare fata de toti cei care ii urmareau activitatea pe retelele de socializare,…

- Cea mai asteptata nunta a acestui an va fi si printre cele mai profitabile. Casatoria printului Harry al Marii Britanii cu actrita Meghan Markle va aduce economiei tarii peste o jumatate de miliard de lire sterline.

- Meghan Markle ar fi putut fi partenera lui James Bond in viitorul film al celebrei francize. Logodna cu printul Harry al Marii Britanii a facut ca numele ei sa fie sters de pe scurta lista cu Bond...

- Nici bine n-a intrat in familia regala, ca Meghan Markle produce un scandal monstruos la Palat. Dupa ce a luat masa cu Regina Elisabeta, de Craciun, incalcandu-se de dragul ei o tradiție veche de sute de ani, Meghan se afla acum intre noua ei familie și vechea ei familie, care, se pare, au ajuns la…

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Msrkle, proaspat logoditi. Meghan Markle și prințul Harry au anunțat ca se vor casatori…

- Dupa anunțul logodnei au aparut și pozele oficiale cu Prințul Harry și Meghan Markle, cel mai nou cuplu regal din Mare Britanie. Astazi au fost facut publice doua fotografii oficiale de logodna, unele in ipostaze cat se poate de tandre, realizate in curtea reședinței Frogmore House din Windsor. Intr-una…

- Fotografiile au fost realizate de fotograful american de moda Alexi Lubomirski, faimos pentru imaginile cu printesa Diana.Portretele logodnicilor au fost realizate la Frogmore House, din apropierea Castelului Windsor, unde cuplul se va casatori pe 19 mai 2018. „Nu pot sa ma abtin din zambit…

- Rochia de mireasa a lui Meghan Markle, logodnica printului Harry al Marii Britanii, ar putea fi realizata de creatoarea de moda Inbal Dror, din Israel, informeaza femalefirst.co.uk.Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle va avea loc pe data de 19 mai 2018.

- Pe 19 mai, Marea Britanie va trai unul dintre cele mai frumoase momente ale Casei Regale. Printul Harry si Meghan Markle se vor casatori si, asa cum era de asteptat, au aparut deja primele schite ale rochiei de mireasa

- De cand s-a anunțat logodna Prințului Harry cu Meghan Markle, presa internaționala a incercat sa dea de urma lui Thomas Markle, tatal actriței americane. Ei bine, dupa multe incercari, iata ca Thomas a fost gasit de fotografii de la DailyMail intr-un resort retras din Mexic. Traiește modest, departe…

- In luna mai a anului viitor, fosta actrița Meghan Markle va intra in familia regala britanica, devenindu-i soție Prințului Harry al Marii Britanii. Un eveniment așteptat de milioane de simpatizanți regali, dar și de familia regala britanica. Cum așa? Ei bine, motivul e unul pur financiar, dat fiind…

- Printul Harry al Marii Britanii si actrita Meghan Markle si-au onorat, vineri, primul angajament oficial comun, in orasul Nottingham, la cateva zile dupa ce au anuntat ca se vor casatori in luna mai. Logodnicii au fost intampinati de sute de persoane care s-au aratat entuziasmati, fluturand steaguri…

- Actrita americana Meghan Markle (36 de ani), devenita de curand logodnica printului Harry al Marii Britanii, a vorbit despre regulile pe care le urmeaza pentru a se mentine in forma, dar si care sunt placerile sale culinare vinovate.

- Dupa anunțul Casei Regale Britanice privind logodna dintre Harry și Meghan, co-starul actriței din serialul ”Suits”, actorul Patrick J. Adams, a transmis un mesaj celor doi indragostiți. Mike Ross și Rachel Zane, personajele interpretate de Patrick J. Adams și Meghan Markle in Suits, sunt, pe micile…

- Ea urmeaza sa devina ducesa, soția Prințului Harry, in luna mai a anului 2018, dar oare s-ar fi gandit vreodata ca va fi membra a Familiei Regale Britanice? Meghan Markle și Prințul Harry se vor casatori in luna mai a anului viitor. Ei bine, luni Meghan Markle și Prințul Harry și-au anunțat logodna,…

- "Michelle si cu mine suntem incantati sa ii felicitam pe printul Harry si pe Meghan Markle pentru logodna lor. Va dorim o viata plina de bucurii si fericire impreuna", a scris Barack Obama pe Twitter. Printul Harry si actrita Meghan Markle s-au logodit la incepul lunii, a anuntat Casa Regala…

- Printul Harry al Marii Britanii si actrita Meghan Markle se vor casatori in luna mai la Capela St. George, la Castelul Windsor. Artista protestanta se va converti la catolicism inainte de nunta si intentioneaza sa devina cetatean britanic, a anuntat, marti, Palatul Kensington, informeaza bbc.com.Nunta…

- Lucrurile se desfașoara intr-un ritm alert la Casa Regala a Marii Britanii. Dupa ce ieri au anunțat logonda Prințului Harry cu Meghan Markle, cei doi indragostiți au aparut impreuna pentru un set de fotografii, iar mai tarziu au avut primul lor interviu de cuplu, iata ca deja s-au stabilit și detaliile…

- Printul Harry a declarat ca el si actrita Meghan Markle s-au indragostit „incredibil de repede” si asta pare dovada faptului ca „stelele au fost aliniate”, scrie BBC. Cei doi au acordat un interviu imediat dupa anuntul logodnei si casatoriei lor, care va avea loc in primavara anului viitor. Printul…

- Luni a fost o zi foarte importanta pentru Familia Regala a Marii Britanii, caci Prințul Harry și-a aunțat logodna cu cea care ii este partenera de mai bine de un an și jumatate, actrița Meghan Markle. Mai mult, cei doi indragostiți au aparut pentru prima data impreuna, in calitate de logodnici, in fața…

- Vestea privind viitoarea nunta regala dintre Prințul Harry al Marii Britanii și actrița Meghan Markle a fost primita cu bucurie și de colegii actriței din serialul american de televiziune “Suits”. Un mesaj interesant a venit din partea lui Patrick J. Adams, cel care joaca in serial rolul lui Mike Ross,…

- Anunțul privind nunta regala de la Londra a facut inconjurul lumii in doar cateva ore, iar lumea e super entuziasmata sa afle ca Prințul Harry se va casatori cu actrița Meghan Markle. La cateva ore dupa ce Casa Regala a Marii Britanii afacut anunțul, cei doi au aparut in primul interviu impreuna pe…

- Prințul Harry și Meghan Markle vor deveni soț și soție in primavara anului viitor. Acum, cei doi și-au anunțat logodna și au aparut in public pentru prima oara de la marele anunț. A fost ocazia pentru ca actrița sa-și arate inelul de logodna primit din partea viitorului ei soț. Prințul Harry nu a oferit…

- Dupa ce-n cursul acestei dimineți s-a anunțat, printr-un comunicat oficial, logodna dintre Prințul Harry al Marii Britanii și actrița americana Meghan Markle, cei doi au ieșit, in public, pentru prima data in calitate de logodnici. Prima lor apariție in calitate de logodnici Meghan (36) și Harry (33)…

- E oficial! Casa Regala a Marii Britanii a facut anunțul: Prințul Harry și Meghan Merkle se vor casatori in primavara anului 2018. Cei doi formeaza un cuplu din iulie 2016, iar de curand au decis sa faca pasul cel mare. Harry și Meghan vor locui in Nottingham Cottage din Palatul Kensington, iar potrivit…

- Printul Harry și Meghan Markle și-au anunțat oficial logodna luni dimineața, a anunțat Casa Regala a Marii Britanii. Nunta va avea loc in primavara anului 2018. Dupa ce se vor casatori,...

- Așteptarea a luat sfarșit! Astazi, un comunicat oficial venit din partea familiei regale britanice anunța logodna dintre actrița americana Meghan Markle și Prințul Harry al Marii Britanii. Imediat dupa acest anunț, parinții lui Meghan, respectiv Thomas Markle și Doria Ragland, au emis, la randul lor,…

- O mare casa de pariuri din Londra a suspendat pariurile pentru o nunta regala in 2018 dupa ce zvonurile privind o logodna intre prințul Harry și Meghan Markle au devenit tot mai frecvente, scrie The Associated Press. Decizia a fost luada dupa ce o logodna intre cei doi pare a fi iminenta, mai ales ca…

- Dupa ce au aparut pentru prima data impreuna la un eveniment oficial, la Invictus Games in luna septembrie, zvonurile legate de o viitoare logodna in Casa Regala a Marii Britanii au inceput sa se accentueze. Prințul Harry și Meghan Markle la Invictus Games in Toronto. Acum, Meghan Markle pare sa fi…