Stiri pe aceeasi tema

- In luna martie a acestui an, cu ocazia Salonului Auto de la Geneva, Toyota a prezentat conceptul GR Supra GT4 dezvoltat in cadrul diviziei de motorsport. La vremea respectiva, constructorul japonez a menționat ca ia in calcul dezvoltarea unei versiuni de serie, iar informația a fost acum confirmata…

- Honda continua seria dezvaluirilor, dupa ce, de curand, a furnizat o serie de informații despre tehnologiile care vor fi prezente pe modelul electric de oraș Honda e, pentru care a deschis lista de pre-comenzi in luna mai. Japonezii au transmis acum ca Honda e va avea un motor electric capabil sa dezvolte…

- Honda a prezentat de curand o serie de informații despre tehnologiile care vor fi prezente pe modelul electric de oraș Honda e, pentru care a deschis lista de pre-comenzi in luna mai. Japonezi ne-au oferit acum detalii noi cu privire la Honda e. Bateria are o capacitate de 35.5 kWh cu autonomie de 200…

- Dupa prezentarea oficiala a conceptului Vision iNext in toamna anului trecut, BMW a inceput o serie de teste cu mai multe prototipuri ale SUV-ului electric, iar in aceasta saptamana a oferit un prim teaser cu interiorul versiunii de serie. Cele doua imagini publicate de constructorul german demonstreaza…

- Citroen aniverseaza 100 de ani de la inființarea companiei, iar pentru a marca acest moment, francezii au pregatit o mulțime de evenimente speciale. Pe lista oficialilor Citroen s-au aflat și doua concepte aniversare. Primul dintre acestea se numește Ami One și a fost expus in cadrul Salonului Auto…

- Skoda va lansa in cursul anului viitor un SUV electric bazat pe conceptul Vision iV dezvaluit cu ocazia Salonului Auto de la Geneva din luna martie. Constructorul ceh a stabilit deja o parte din specificațiile tehnice ale noului model, iar unele dintre acestea au fost dezvaluite de CEO-ul Bernhard Maier…

- Honda a prezentat conceptul Urban EV in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt din 2017. Prototipul anunța un viitor model electric de serie pe care oficialii constructorului japonez au promis ca il vor lansa pe piața in 2019. La Salonul Auto de la Geneva, Honda a prezentat E Prototype, o versiune de…

- Honda a expus Urban EV Concept in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt din 2017. Conceptul anunța un viitor model electric de serie pe care oficialii producatorului japonez au promis ca il vor lansa pe piața in 2019. In urma cu cateva luni, in cadrul Salonului Auto de la Geneva, constructorul nipon…