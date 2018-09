Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a compus vestitul tweet despre delistarea Tesla si rascumpararea titlurilor companiei cu 420 de dolari/actiune influentat de semnificatia numarului 420 printre consumatorii de marijuana si pentru a-si distra prietena, cantareata rap Grimes, relateaza Bloomberg.

- CEO-ul Tesla, Elon Musk, a fost timis in judecata de catre ASF-ul american (SEC – Securities and Exchange Commission) pentru inducerea in eroare a investitorilor in momentul in care acesta a publicat pe contul sau de twiiter o presupusa intentie de a scoate Tesla de la bursa, scrie Bloomberg.

- Forțele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii vor cerceta gestul lui Elon Musk care a fumat marijuana și a baut whisky in timpul unui interviu acordat, joi seara, comediantului Joe Rogan O sursa din cadrul filialei militare a declarat pentru CNBC ca omul de afaceri a intrat in vizorul U.S. Air Force.…

- Elon Musk, CEO-ul Tesla, afectat vizibil de dificultatile cu care se confrunta compania lui si criticat pentru declaratiile sale controversate din ultima perioada, a starnit noi polemici in spatiul online dupa un interviu difuzat joi seara, in timpul caruia antreprenorul de origine sud-africana a…

- Elon Musk, fondatorul Tesla, a fost invitatul lui Joe Rogan la podcastul sau unde a fumat, live, o combinație de tutun și marijuana. Inainte sa fumeze, Elon a intrebat daca este legal ceea ce e acolo.

- Musk a confirmat ca se gandeste la aceasta posibilitate si printr-un email adresat angajatilor si publicat pe site-ul companiei. O astfel de masura ar scoate Tesla din atentia Wall Street, dar i-ar putea limita accesul la capital. Operatiunea ar fi una dintre cele mai mari tranzactii de acest tip din…