- George Bologan, Ambasadorul Romaniei in Italia, a oferit detalii despre ancheta din Italia privind victimele criminalului din Caracal, dar si despre cooperarea dintre Politia Romana si cea din Italia.

- In timp ce in Romania cazul Caracal ia tot mai mare amploare, conturandu-se in fiecare zi alte ipoteze, in Italia, cativa romani, atat cum pot, ofera ajutorul in vederea depistarii celor doua tinere rapite de Gheorghe Dinca: Alexandra Macesanu si Luiza Melencu.

- Apar informații terifiante in ceea ce-l privește pe Gheorghe Dinca. Potrivit unor surse citate de antena3.ro, se pare ca mecanicul auto de 66 de ani din Caracal care a marturisit ca le-a ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu a recunoscut mai multe violuri, iar unul dintre ele chiar este deja…

- Tratament diferențiat - de asta au parte familiile victimelor criminalului de la Caracal. Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe Luiza Melencu, 18 ani, și Alexandra Maceșanu, 15 ani. Daca familia Alexandrei a fost sunata personal de ministrul Justiției sa fie notificata cu privire la faptul…

- Un șofer de tir cu peste 25 de ani de experiența a postat pe pagina de Facebook un indemn pentru colegii sai de breasla: "Șoferi hadeți sa o gasim pe Alexandra". Mihai Erdei, barbatul care a povestit in luna ianuarie pentru Libertatea cum șoferii romani de TIR devin, fara voia lor, carauși pentru emigranții…

- Apar noi informații legate de crimele din Caracal. Dupa ce Gheorghe Dinca a recunoscut ca le- ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu, ies la lumina noi piste, iar autoritațile fac tot ce le sta in putere pentru a le acoperi pe toate.

- Multe intrebari legate de dispariția Alexandrei Maceșanu, de recunoașterea crimei de catre Gheorghe Dinca, fara a fi gasit cadavrul și de intervenția polițiștilor și ancheta procurorilor sunt in continuare fara raspuns. 1. Gheorghe Dinca nu iși recunoaște, inițial, faptele. El așteapta sa fie preluat…