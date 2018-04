Detalii de ultimă oră despre sportiva de 10 ani căreia i-au fost smulse două degete la bazin A sarit de pe trambulina, dar și-a agațat doua degete intr-o zona unde erau imbinate doua țevi de inox. I-au fost smulse, iar micuța handbalista a ramas mutilata. Parinții copilei cer ca vinovații sa plateasca pentru nenorocirea fiicei lor. Copila urma sa fie selecționata in echipa de juniori a naționalei Romaniei la handbal, spune tatal […] The post Detalii de ultima ora despre sportiva de 10 ani careia i-au fost smulse doua degete la bazin appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

- O sportiva de numai 10 ani a ramas fara doua degete la mana, dupa ce a sarit de pe o trambulina! Chiar daca nu a fost la prima saritura, din nefericire, mica handbalista și-a prins mana in zona in care erau imbinate doua tevi din inox și astfel i-au fost smulse, la propriu, doua degete! Parinții copilei…

- Anca Surdu, faimoasa care a fost nevoita sa paraseasca Exatlon din cauza unor probleme de sanatate a fost inlocuita de Geanina. Sportiva a marturisit ca se aștepta sa vina in locul ei un sportiv de performanța, crede ca Geanina nu prea are treaba cu sportul. „Ma asteptam la altceva. Cred ca poate progresa.…

- Un profesor botosanean de la liceul tehnologic Todireni a fost batut in timpul orei de doi elevi. Unul dintre ei este clasa a VIII-a, iar celalalt clasa a VI-a. Incidentul a fost confirmat de Inspectoratul Scolar din Botosani. Profesorul s-ar fi ales cu ochiul vanat. Incidentul a avut loc miercuri (28…

- Doi tineri britanici, de 24 și 34 de ani, și-au pus capat zilelor intr-un mod cumplit. Ei s-au intalnit intr-o stație de tren, s-au imbrațișat, iar ce a urmat intrece orice imaginație. Cei doi au așteptat s-au aruncat in fața trenului, sub privirile ingrozite ale celorlalți pasageri. Potrivit autoritaților…

- La trei zile dupa ce Florin Mircea Buliga și-a bagat in mormant intreaga familie, medicii legiști au terminat autopsiile victimelor. Specialiștii au fost ingroziți de ceea ce au descoperit. Potrivit raportului preliminar al acestora, Monica Buliga și cei doi copii ai sai au fost asasinați in somn, niciunul…

- Detalii șocante ies la iveala despre tripla crima de la Brașov. Florin Mircea Buliga și-a injunghiat mortal soția și cei doi copii, luni noapte, iar marți s-a predat polițiștilor. Anchetatorii au refacut filmul tragediei din apartamentul din Brașov. Florin Mircea Buliga a avut un comportament normal…

- Piscina respectiva ramane inchisa pe durata cercetarilor facute de inspectorii de la Protectia Consumatorilor. Iar copila a fost transportata la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala, unde a fost supusa unei interventii chirurgicale.

- O fetița de 10 ani a trait miercuri șocul vieții. Aflata la un complex acvatic din Brașov, fetița a sarit de pe trambulina, de la trei metri inalțime, și a ramas fara doua degete, care i-au fost amautate. Accidentul s-a produs la Paradisul Acvatic din Brasov – un complex cu piscine interioare si exterioare.…

- Mariana de la Exatlon s-a intors zilele trecute din Republica Dominicana. Mama unui baiat adolescent, sportiva traiește cu chirie intr-o garsoniera. Marele ei vis este sa aiba casa ei. Mariana și-ar fi dorit sa caștige premiul cel mare pentru a-și permite sa-și cumpere propria garsoniera, in care sa…

- O noua biografie a printului Charles il descrie pe mostenitorul tronului Marii Britanii drept o persoana „rasfatata si irascibila“, plina de rautate si cu o viata haotica. Este o autobiografie neautorizata.

- O eleva de 16 ani a plecat spre scoala, dar nu a mai ajuns la ore si nici acasa. Parintii, plecati la munca in strainatate, spun ca fetei nu-i lipsea nimic si nu avea niciun motiv sa plece de acasa, scrie vremeanoua.ro. Adolescenta din Vaslui este disparuta de acasa de cinci zile. Se numeste Emine […]…

- Caz dramatic in Vaslui. Emine Bigea, o tanara de 16 ani, este de negasit de aproape o saptamana, iar parinții ei sunt disperați. Vestea dispariției fiicei lor au primit-o peste hotare, unde au plecat la munca pentru a-i oferi ei un trai mai bun. Acum, ei se roaga pentru o minune și spera ca fata […]…

- Ionela Prodan se afla internata la Spitalul Universitar Elias. Starea ei nu e deloc buna. Anamaria Prodan nu vrea ca publicul sa știe ce se intampla cu mama ei. Cantareața a mai fost internata, in ianuarie, cand i-a fost montat un holter. Se pare ca problemele nu sunt numai de natura cardiaca. Interpreta…

- Telespectatorii au avut parte de o mega surpriza, in cadrul ultimei ediții a show-ului Exatlon Romania. O imagine in care Diana Bulimar sta intinsa pe pat, iar langa ea se afla un obiect ce seamana cu un telefon mobil, a starnit controverse in randul fanilor. Avand in vedere ca toți concurenții nu au…

- Polițiștii care ancheteaza moartea lui Andrei Gheorghe au exclus ipoteza unei sinucideri sau a unei crime. La locuința jurnalistului nu a fost gasit niciun indiciu in acest sens. Anchetatorii au stat de vorba cu familia fostului om de radio. Rudele le-au spus oamenilor legii ca regretatul jurnalist…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca va fi adoptata o noua Ordonanța de Urgența in urmatoarea ședința de Guvern, care sa corecteze „defectiunile” din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile medicale, informeaza a1.ro. „Eu consider ca cele patru elemente care au stat la…

- Un caz șocant a avut loc in Spania. O fetița a nascut la numai 11 ani un copil care, potrivit primelor informații, este conceput cu propriul ei frate, informeaza stirilekanald.ro. Fetița de 11 ani a ajuns la spital acuzand dureri de stomac. In realitate, ea se pregatea sa nasca, intrand in travaliu.…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au stabilit data cand fiica lor, Victoria, va fi botezata. Pe 14 aprilie. Artistul este mulțumit ca, in sfarșit, poate trimite invitațiile. Soțul brunetei a dezvaluit in ce stadiu se afla pregatirile pentru marele eveniment. „Am stabilit data pe 14 aprilie. Am inceput…

- Lumea muzicii populare romanești este, din nou, in doliu. Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe indragita artista. Silvana Riciu a dezvaluit ca totul ar fi pornit de la o raceala. „Nu stiam ca este atat de bolnava sa…

- A ținut-o secreta foarte mult timp și nu a vrut sa dea detalii despre iubita lui! Acum, Mircea N. Stoian a anunțat ca s-a desparțit de doamna pe care o iubea. Jurnalistul nu a vrut sa ofere detalii despre motivele care au dus la separare. Acesta i-a transmis și un mesaj de desparțire fostei sale […]…

- Crima urmata de sinucidere intr-un bar din comuna Tarnova, județul Arad. Un tanar de 23 de ani și-a impușcat, cu o arma de vanatoare artizanala, iubita, o barmanița de 24 de ani, apoi s-a sinucis, in noaptea de marți spre miercuri. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, are detalii exclusive din ancheta.…

- Familia fetitei locuieste in comuna galateana Schela. Copila a ajuns la spital cu o alcoolemie de 1 la mie. Parintii declara ca aceasta ar fi baut, in mod accidental, vin dintr-o sticla in care a crezut ca este suc. In schimb vecinii familiei spun ca in familia respectiva se bea in mod frecvent si ca…

- Calin Geambașu continua sa-și acuze parinții și dezvaluie noi amanunte din relația lor. Artistul a spus la ”Rai, da buni”, emisiune moderata de Mihai Morar, ca și-a ajutat parinții cu bani, dar el nu a primit absolut nimic de la ei. Calin Geambașu a mai spus ca relația pe care o are cu tatal sau […]…

- Radu Valcan a vorbit despre cel de-al patrulea sezon al emisiunii “Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Prezentatorul a precizat ca ediția care urmeaza sa inceapa este inedita și ca va oferi scene unice in Romania. Radu Valcan a…

- Oana Roman a vorbit la rubrica “Secrete intre fete“ despre scurta relație pe care au avut-o Mihaela Radulescu și a marturisit ca s-au cunoscut la un Lounge, cum se spune acum, și din punct de vedere amoros a fost destul de sportiva. „A avut o relatie lunga cu Dan Chisu. Ea a mai avut o […] The post…

- Durere fara margini in satul Glavanești, din județul Vaslui! Raluca, tanara ucisa cu sange rece de iubitul libian, va fi inmormantata sambata. Ea a fost imbracata cu o rochița roz, iar pe cap i-a fost pusa o coronița de flori. Adusa acasa in sicriu, pe tanara au intampinat-o urletele de durere ale familiei.…

- Carmen Șerban a facut dezvaluiri uluitoare despre mariajul parinților ei, care au divorțat, la un moment dat, dar, surprinzator, relația a devenit mult mai buna! Artista a mai spus ca ei s-au casatorit, din nou. Carmen a mai facut și alte dezvaluiri, despre ea, de aceasta data. „Parintii mei au fost…

- Apar detalii noi in cazul crimei care a socat doua tari. Verisoara ei a declarat pentru Antena Stars ca Anastasia a fost batuta de mai multe ori de Alexei Mitachi, sotul sau, lovind-o inclusiv cu o saptamana inainte sa se casatoreasca, scrie antena3.ro „Ea a aflat ca el a stat…

- Au ieșit la iveala detalii incredibile in ancheta morții soților Maleon! Potrivit apropiaților, atat Anda, cat și Bogdan Maleon aveau relații extraconjugale. La doua luni de la moartea soților, inca nu s-a stabilit ce s-a intamplat cu exactitate in casa cuplului. Ipoteza polițiștolor este ca a fost…

- Si-au abuzat cu cruzime bebelusul de 41 de zile. Jody si Antony Smith au primit o sentinta de 10 ani de inchisoare dupa ce si-au abuzat cu cruzime copilul! Tony Smith Juniora fost maltratat de parintii sai. Micutul s-a imbolnavit de septicemie si o serie de alte infectii in urma abuzurilor. In anul…

- (update 12:50) Noi detalii in cazul elevei de 10 ani, care a cazut de la etajul doi al unui liceu. Potrivit oamenilor legii, minora se afla la ora de educație fizica. Copila a cerut permisiunea de la profesor sa mearga la toaleta, insa cand a vrut sa iasa din instituție, paznicul nu i-a dat voie.

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat detalii legate de moartea sportivului de 23 de ani din Dambovița. Florin Stelian era legitimat la Clubul Respect Gym din Gaești. De un an nu mai participa, insa, la competiții. Tanarul locuia in Matasaru, alaturi de parinți. Tragedia s-a petrecut intr-o fracțiune…

- Detalii noi in cazul crimei care a șocat o țara intreaga! Actrița Anastasia Cecati, alias Anastasia Cia, a fost ucisa cu sange rece de soț, luni (19 februarie), de fața cu fetița ei de doar trei saptamani. Barbatul, un destist in varsta de 35 de ani, s-a aruncat apoi de la etajul 7. Se pare […] The…

- Fetița de noua ani bolnava de cancer, ai carei parinți au refuzat sa o trateze, a murit Fetita de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, care suferea de cancer renal si ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze a murit. Fata suferea de cancer renal in faza avansata inca de la varsta…

- Bianca Petronela Nedelcu, fetita bolnava de cancer careia parintii i-au refuzat tratamentul, a murit. Petronela avea 8 ani. Cazul ei a fost prezentat la „Acces direct”. Mara Banica s-a implicat personal pentru ca Petronela sa fie operata. Din nefericire, micuta s-a stins din viata. „Ea e Petronela,…

- O fetita de un an și jumatate a fost internata in stare grava la spital dupa ce a fost batuta crunt de bunica sa vitrega. Copila a ajuns in grija medicilor cu traumatism cranio-cerebral, comotie cerebrala și cu vinatai pe fața. Cazul a avut loc noaptea trecuta in raionul Singerei. Mama micutei traieste…

- O fetita de un an și jumatate a fost internata in stare grava la spital dupa ce a fost batuta crunt de bunica vitrega. Copila a ajuns in grija medicilor cu traumatism cranio-cerebral, comotie cerebrala și cu vinatai pe fața. Cazul a avut loc noaptea trecuta, in raionul Singerei. Mama micutei traieste…

- Copila a ajuns in grija medicilor cu trauma cranio-cerebrala, comotie cerebrala, contuzia tesuturilor moi ale fetei, echimoze multiple ale fetei si orbitei oculare. Cazul a avut loc in aceasta noapte in orașul Singerei. Potrivit Poliției, micuta, impreuna cu fratele ei, au ramas in grija bunicilor…

- Marius Cristian Botan este acuzat de omor, dupa ce si-a ucis cu sange rece fosta sotia. In motivarea arestarii preventive se arata faptul ca barbatul a fost extrem de violent. Magistratii au avut in vedere si premeditarea acestei actiuni, demonstrand astfel gradul de pericol social extrem…

- Ce a spus Simona Halep la conferința de presa de dupa semifinala cu Angelique Kerber, caștigata joi, 6-3, 4-6, 9-7, și calificarea in premiera in finala de la Australian Open. Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca poate a treia sa finala de Grand Slam, pe care o va juca sambata la Melbourne,…

- Simona Halep este accidentata și tatal ei a ținut sa vorbeasca despre ultimele informații cu privire la starea de sanatate a fiicei sale. Reamintim ca Halep s-a calificat, marți dimineața, in turul al doilea la Australian Open, dupa ce a invins-a, in doua seturi, scor 7-6 (5), 6-1, pe tanara Destanee…

- O tanara mama il acuza pe medicii de la Spitalul de Copii din Cluj de nepasare și lipsa de profesionalism pentru ca nu i-ar fi tratat corespunzator fetița care tușea necontenit. Copila a ajuns la secția de boli infecțioase, dupa ce a fost consultata de șapte pediatri. In noaptea de Craciun, Simona Rus,…

- Va mai amintiți de micuța Talida, fetița din Drobeta-Turnu Severin care la 5 anișori a fost diagnosticata cu neuroblastrom, dupa ce, in prima faza, medicii le-au spus parinților ca fiica lor are obstucție nazala? Copila, care dupa trei intervenții chirurgicale spera ca in sfarșit a scapat de boala cumplita…