- Starea de sanatate a fostului presedinte Ion Iliescu este stabila, iar suferinta cardiaca se afla intr-o discreta ameliorare, a informat sambata Spitalul Elias, unde se afla internat fostul sef al statului.

- Ziarul Unirea ULTIMA ORA! Actrița Tamara Buciuceanu a fost internata de urgența la Spitalul Elias din București. Care sunt cauzele Tamara Buciuceanu-Botez a fost internata la Spitalul Elias din București, in urma unor probleme cardiace. Actrița in varsta de 90 de ani este conștienta, au anunțat medicii. …

- Alexandru, fiul regretatului actor Iurie Darie, a fost internat de urgența la spital, la secția de Terapie Intensiva a Institutului Clinic Fundeni din Bucuresti, acesta fiind diagnosticat cu ciroza și este pe listele de transplant hepatic, anunța a1.ro.Alexandru Darie, in varsta de 60 de ani,…

- Mario Iorgulescu este constient, dar ramane conectat la aparatele de ventilatie mecanica. Medicii au facut ANUNTUL DUREROS. Ce s-a intamplat cu Mario Iorgulescu in SPITAL "Evolutia pacientului Mario Iorgulescu, internat in Spitalul Elias cu diagnosticul de politraumatism prin accident…