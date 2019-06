Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat, in sedinta informala de la Neptun a conducerii PSD, ca va candida pentru prezidențialele din acest an. Informația a fost confirmata de premierul Dancila. Pe langa Teodorovici, Liviu Pleșoianu și Șerban Nicolae și-au manifestat deja intenția de a candida…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici si-a anuntat, sambata, colegii, in sedinta informala organizata la malul marii, ca doreste sa fie prezidentiabilul PSD, la alegerile pentru Palatul Cotroceni din aceasta toamna. Premierul Viorica Dancila a transmis, la finalul sedintei, ca i-a incurajat…

- Liderii PSD și-au imparțit din nou acuzații in discuțiile informale de la Neptun.„Contre nu as spune ca au fost, ca sunt pareri divergente si intr-o familie putem avea pareri diferite, nu trebuie sa vorbeasca un singur coleg si toti sa fie de acord. Trebuie sa discutam pana ajungem la opinia…

- Conducerea centrala PSD, ministrii, liderii filialelor judetene si unii parlamentari au fost chemati de premierul Viorica Dancila la o sedinta informala in statiunea Neptun, au spus surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO. Este primul 39;retreat 39; din PSD organizat sub conducerea lui Dancila, asemenea…

- Social-democratii se reunesc, joi, intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv National, forul extins de conducere, desi ultima sedinta a avut loc vinerea trecuta. Partidul se pregateste pentru Congresul din 29 iunie. Sunt asteptate si alte candidaturi la sefia PSD, pana acum doar premierul Viorica Dancila…

- Referitor la Congresul in care social-democrații vor alege conducerea PSD și vor schimba statutul, in BPN de luni vor fi discuții despre chestiuni organizatorice documentele care vor fi aprobate, participanții, etc, au precizat sursele citate. La ședința CEx de vineri au fost stabilite trei comisii:…

- Joi, 9 mai 2019, consilierii județeni sunt convocați in ședința extraordinara pentru aprobarea unui proiect de hotarare cu caracter urgent. Ședința, cu in cepere de la ora 9:00, are pe ordinea de zi proiectul de hotarare privind asumarea organizarii și derularii procedurilor de atribuire a contractelor…

- Actori papusari din 22 de teatre din opt tari prezinta, de maine, spectacole pentru copii, la festivalul „Sub caciula lui Guguta”. 60 de lei costa un bilet la Teatrul „Guguta”, care va gazdui evenimentul in perioada 15-22 aprilie.